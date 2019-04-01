01 апреля 2019 года

Аквакультура: налоги растут быстрее, чем доходы

Предприятия Ассоциации «Росрыбхоз» по итогам 2018 г. увеличили производство товарной рыбы почти на 15% - до 145,3 тыс. тонн. Однако рыбоводов беспокоит рост себестоимости продукции - из-за изменений налогового законодательства и повышения тарифов.

Потрудились на славу

Итоги работы предприятий и организаций, входящих в систему Росрыбхоза, подвели 28 марта на заседании совета ассоциации. По уточненным данным, объемы производства в 2018 г. товарной рыбы и других гидробионтов составили 145,3 тыс. тонн, рыбопосадочного материала - 25,8 тыс. тонн. В целом по стране рыбоводные хозяйства в составе ассоциации вырастили 71,7% всей продукции аквакультуры и обеспечили 75,7% общего объема ее реализации.

По сравнению с предыдущим годом рост производства товарной рыбы составил 14,9%. Особенно отличились хозяйства Северо-Западного федерального округа, которые вырастили 49,8 тыс. тонн - на 12,5 тыс. тонн больше, чем в 2017 г. Увеличили объемы производства к уровню 2017 г. «Белгородрыбхоз», Бисеровский рыбокомбинат, Черепетский рыбхоз, Широкольский рыбокомбинат, Кармановский рыбхоз и другие организации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в прошлом году Росрыбхоз продолжил работу по продвижению технологий интенсивного рыбоводства, в том числе использованию быстрорастущих межпородных гибридов карпа F1. Производством гибридной личинки занимались девять рыбоводных хозяйств, входящих в ассоциацию. В сумме они реализовали 436,5 млн штук межпородных личинок карпа.

По словам первого зампредседателя правления Росрыбхоза Виктора Зарайского, благодаря использованию крупного посадочного материала высокопродуктивных пород и кроссов рыб многие предприятия первой и второй рыбоводных зон перешли на двухлетний оборот выращивания прудовой рыбы, менее затратный по сравнению с трехлетним.

Государство поможет по мелиорации и страхованию

По линии Минсельхоза сохраняется поддержка рыбоводных предприятий в части противоэпизоотических мероприятий. Несмотря на поздний старт в 2018 г., работы по госконтрактам выполнялись в 29 регионах, что способствовало поддержанию эпизоотического благополучия хозяйств.

С прошлого года вновь стало возможным возмещение расходов на мелиорацию рыбоводных прудов, а с 1 января 2019 г. вступил в силу закон о господдержке страхования объектов товарной аквакультуры. Предприятиям компенсируется 50% страховой премии. На текущий год заявки на эту субсидию уже подали Мурманская область и Карелия.

Часть предприятий Росрыбхоза смогла воспользоваться льготными краткосрочными кредитами по ставке до 5% для сельхозтоваропроизводителей. В сумме за год они привлекли 288 млн рублей кредитных средств на приобретение кормов, ветпрепаратов и рыбопосадочного материала.

«Таким образом, при поддержке Минсельхоза России на товарное рыбоводство распространяются практически все виды государственной поддержки, как и на другие подотрасли животноводства», - подчеркнул Виктор Зарайский. Кроме того, министерством принято решение с 2020 г. ввести в госпрограмму развития сельского хозяйства показатели по товарной аквакультуре. В настоящее время эта подотрасль находится в госпрограмме по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Помощь аквакультуре в пределах своих возможностей оказывают и некоторые регионы. Чаще всего на местах частично субсидируют проценты по кредитам, затраты на приобретение кормов, рыбопосадочного материала, специализированного оборудования и содержание племенных маточных стад. Иногда выплачиваются дотации за реализацию на территории региона выращенной рыбы. В лидерах здесь - Ростовская, Московская и Астраханская области, Краснодарский край, республики Дагестан и Башкортостан. При этом участники заседания обращали внимание, что критерии предоставления поддержки зачастую устарели или не отвечают экономической ситуации, в результате помощь получают не все.

НДС и тарифы толкают цены на рыбу вверх

Многим предприятиям - плательщикам ЕСХН в этом году придется пересмотреть свою работу из-за изменения налогового законодательства, предупредили членов ассоциации. С 1 января 2019 г. уплата НДС стала обязательной, если доход хозяйства в прошлом году превысил 100 млн рублей. На налоговую нагрузку повлияло и очередное увеличение кадастровой стоимости земли.

«Вводимые для сельхозпроизводителей НДС и другие налоги и сборы отразятся на объемах продаж, выручке и финансовом состоянии. Это нужно планировать и предвидеть», - заявил Виктор Зарайский, добавив, что увеличение затрат и налоговый прессинг неминуемо приведут к росту цен на выпускаемую продукцию.

По словам директора Бисеровского рыбокомбината Андрея Семенова, отмена ЕСХН означает, что рыбоводам теперь приходится платить четыре новых налога - на прибыль, на имущество, единый социальный и НДС. По отчислениям на фонд оплаты труда - 30% - сельхозпроизводители уже сравнялись с другими отраслями, а ведь есть и другие платежи. «Получается, что на рубль выплаченной заработной платы мы отчисляем в общей сложности 45 копеек», - подсчитал руководитель подмосковного предприятия.

Расценки на товары и услуг у поставщиков при этом не стоят на месте. Для рыбокомбината за год стоимость газа выросла на 24%, электроэнергии - на 4,5%, дизельного топлива - на 9,5%, вывоза мусора - сразу на 59,5%, карповые корма подорожали на 8,2%, а форелевые - на 6,1%. «А стоимость нашей основной продукции - живого карпа - подняласьв цене за 2018 г. всего на 0,8%», - уточнил Андрей Семенов.

Кроме налогов остается масса иных обязательных платежей, таких как оплата аудиторских услуг, обслуживание и техподдержка онлайн-касс и ЕГАИС, анализы и пробы воды, обучение и освидетельствование разных специалистов и производств, оплата различных экспертиз, система «Платон». Сюда же добавляются скидки и бонусы торговым сетям.

Сразу ощутили предприятия аквакультуры и эффект от введения НДС. «Ставка налога по реализации живого карпа - 10%, живой форели и осетра - 20%. Поэтому мы и наши коллеги получили двойной удар - от общего повышения НДС на 2% и от введения НДС для сельхозтоваропроизводителей», - подытожил Андрей Семенов.

Налоги растут, как снежный ком, особенно для крупных хозяйств, согласился с коллегой руководитель ассоциации «Большая рыба» Александр Ершов. НДС для таких предприятий съедает значительную часть прибыли.

«Проблема в том, что мы к возмещению НДС почти ничего не можем предъявить: 40% наших затрат - это корма. А корма, которые мы получаем, - это зерно от мелких фермеров, которые работают без НДС и всегда будут на сельхозналоге», - рассказал представитель Ростовской области.

Крупные хозяйства таким образом оказались в менее выгодном положении по сравнению с другими производителями. «Но работать в разных налоговых условиях в тот момент, когда главным критерием успешной реализации продукции является цена, крайне сложно, - констатировал Александр Ершов. - Надо продумать, каким образом потери, которые хозяйства несут в связи с переходом на НДС, компенсировать».

Недоумение у бизнеса вызвал размер ставок НДС на разные виды аквакультурной продукции. «НДС на товарную рыбу - 10%, а на посадочный материал, на личинку - 18-20%. В семеноводстве на зерно - тоже 10% НДС, а для нас посадочный материал - это такие же семена», - такой подход, по мнению Александра Ершова, несправедлив.

Участвовавший в заседании совета президент ВАРПЭ Герман Зверев напомнил о совместной рабочей группе Росрыболовства и ФНС и предложил поднять эти темы, в том числе по разным ставкам НДС на товарную рыбу и на посадочный материал, на ближайшей встрече в апреле. Тем более что сейчас рабочая группа плотно занимается анализом реальной фискальной нагрузки в различных сегментах отрасли.

«Мы прекрасно понимаем, что хотя отрасль в Росстате одна - «Рыболовство и рыбоводство», в статистических показателях это часто приводит к эффекту «средней температуры по больнице». Высочайшая рентабельность и маржинальность некоторых сегментов рыболовства совмещается с достаточно низкой, небольшой рентабельностью рыбоводства и рыболовства во внутренних водоемах», - указал глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Подводя итоги обсуждения, председатель правления Росрыбхоза Василий Глущенко отметил, что прозвучавшие вопросы задали направления дальнейшей работы ассоциации. «Будем реализовывать, работать активнее. Нас заставляет ситуация в стране и в нашем бизнесе более серьезно и более конкретно подходить к разрешению вопросов», - резюмировал он.

Совет Росрыбхоза также утвердил плановые задания на 2019 г. для членов ассоциации по производству и реализации товарной рыбы и рыбопосадочного материала, вылову рыбы в естественных водоемах и выпуску пищевой рыбной продукции.

Fishnews