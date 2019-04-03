03 апреля 2019 года

Руководство Камчатки пообещало поддерживать обновление флота

Власти Камчатского края продолжат работу с Минпромторгом и Росрыболовством, чтобы помочь рыбопромышленникам региона в обновлении флота, в том числе на верфях Дальнего Востока. Об этом заявил глава региона Владимир Илюхин.

В марте губернатор Камчатского края принял участие в заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса: встреча проходила во Владивостоке.

Непростой вопрос развития рыбопромыслового судостроения на Дальнем Востоке стал одним из ключевых на заседании. По итогам обсуждения глава подкомиссии, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил подготовить дополнительные предложения по повышению конкурентоспособности дальневосточных верфей, сообщает корреспондент Fishnews.

«Очень важно решение, которые было принято по итогам совещания, – это предложение Минпромторга РФ включить в постановление правительства вопрос, связанный с субсидированием деятельности судостроительных предприятий Дальнего Востока, чтобы выровнять условия, в первую очередь финансовые, с северо-западом, где сегодня наши рыбаки строят суда», – прокомментировал вопросы развития судостроения Владимир Илюхин.

Он напомнил, что у Камчатки есть опыт постройки флота на Дальнем Востоке. Это рыболовецкий флот, суда типа МРС, которые неплохо себя зарекомендовали и уже работают на полуострове, а также суда транспортного назначения.

«Конечно, мы будем продолжать работу и с Минпромторгом РФ, и с Росрыболовством, чтобы оказывать необходимую помощь камчатским рыбопромышленникам по обновлению рыбопромыслового флота, в том числе используя судостроительные мощности Дальнего Востока», – пообещал губернатор.

Напомним, что бизнес Камчатского края активно присоединился к программе инвестиционных квот. Компании взяли на себя обязательства по строительству 8 береговых заводов и 3 рыбопромысловых судов.

Fishnews