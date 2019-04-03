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На заседании совета Росрыбхоза замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ призвал аквакультурщиков увеличить экспорт

Рыбоводам предложили подумать об экспорте

Аквакультура может внести свой вклад в достижение поставленных Минсельхозом целей по рыбному экспорту. Хотя приоритетным для товарного рыбоводства остается внутренний рынок, некоторые виды продукции востребованы и за рубежом.

По расчетам Минсельхоза, стоимость экспорта рыбы и морепродуктов к 2024 г. должна вырасти почти в два раза - до 8 млрд долларов. Основная роль в этом отведена морскому рыболовству, но и товарное рыбоводство на ряду с промыслом во внутренних водоемах не стоит сбрасывать со счетов, считают в Росрыболовстве.

По данным Ассоциации «Росрыбхоз», в настоящее время всего несколько предприятий и организаций, входящих в крупнейшее отраслевое объединение, поставляют на экспорт продукцию аквакультуры или рыболовства в пресноводных водоемах.

На заседании совета Росрыбхоза 28 марта замруководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что экспорт остается недоработанным направлением в части аквакультуры, поскольку традиционно она была направлена именно на обеспечение потребностей здесь и сейчас на внутреннем рынке. Это и быстрая доставка до потребителя свежей и охлажденной рыбы, и качественное сырье для рыбопереработки, и решение определенных социально-экономических задач.

«Внешний рынок открывает тоже достаточно большие и интересные перспективы. Например, и форелеводам, и по семге, - заявил замглавы рыбного ведомства. -В ближайшее время мы наполним, как видим, внутренний рынок. И надо уже смотреть на то, чтобы развиваться и выходить на зарубежные рынки. Здесь необходимо тожеактивно работать, и наверное, ассоциация должна играть в этом большую роль».

Хотя общий объем экспортных поставок у предприятий Росрыбхоза незначительный, география их покупателей включает Канаду, Соединенные Штаты, Израиль, ОАЭ, Германию, Эстонию, Китай и страны СНГ. Как сообщает корреспондент Fishnews, наиболее востребованы за рубежом филе мороженое судака, окуня и щуки, рыба в свежемороженом, вяленом, копченом и солено-сушеном виде, соломка сушено-вяленая, икра осетровых и частиковых рыб.

При этом члены ассоциации обратили внимание, что до сих пор не решен вопрос с возможностью поставок продукции российской аквакультуры в страны ЕС. «Это связано, как объясняется, с тем, что уровень контроля и надзора, который осуществляет Россельхознадзор за рыбоводными хозяйствами, не соответствует требованиям ЕС», - проинформировал первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор Зарайский.

По мнению президента Ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елены Чертовой, стимулирование государством экспорта сельскохозяйственной продукции позволяет и рыбоводам рассчитыватьна определенную поддержку.

«У вас наверняка есть во всех регионах центры экспортной деятельности, - обратилась она к коллегам. - В нашем кластере сейчас 14 предприятий - производители Таможенного союза и семь - экспортеры, и мы готовим еще два предприятия на экспортную деятельность. Под это тоже выделяются деньги, компенсируются затраты. Например, если у вас осетровое хозяйство, вы можете получить деньги на паспортизацию маточного стада, причем до 80% там будет компенсироваться. Можно получить деньги на сертификацию для экспортной деятельности».

В нацпроекте по экспорту заложены значительные суммы, в том числе по рыбной продукции, подтвердил Василий Соколов. «Мы сейчас ведем работу вместе с Минсельхозом о том, какие же меры поддержки должны быть туда внедрены, для того чтобы обеспечить показатели,которые нам установлены, - рассказал он. - Мы все-таки видим, что не только за счет рыбаков должно это делаться, большой потенциал находится и в аквакультуре».

Среди возможных направлений поддержки регулятор, в частности, рассматривает субсидирование капзатрат на строительство инфраструктуры для рыбоводства. Представитель Росрыболовства попросил членов ассоциации помочь в подготовке материалов ирасчетов, в том числе по садковым и осетровым хозяйствам. «Это наша общая задача, только вместе мы сможем получить нужные меры поддержки и продолжить развитие», - подчеркнул Василий Соколов.

Fishnews

  • На заседании совета Росрыбхоза замруководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ призвал аквакультурщиков увеличить экспорт
  • Первый зампредседателя правления Росрыбхоза Виктор ЗАРАЙСКИЙ
  • Президент Ассоциации «Астраханьрыбхоз» Елена ЧЕРТОВА
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