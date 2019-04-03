03 апреля 2019 года

Общественный совет вернется к обсуждению результатов работы Росрыболовства

Общественный совет при Федеральном агентстве по рыболовству вернется к рассмотрению проекта годового доклада о работе ФАР, а также проекта Публичной декларации целей и задач ведомства на 2019 г. Важно, чтобы Росрыболовство высказало в официальном документе позицию по историческому принципу, отметили в совете.

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве планируется провести 4 апреля. В марте ОС перенес рассмотрение проекта годового доклада о работе федерального агентства и задачах ведомства на 2019 г. Причиной для такого решения стали материалы в СМИ о нарушениях Росрыболовства, выявленных проверками Генпрокуратуры. Совет заявил о том, что хотел бы ознакомиться с копией представления ГП.

Также была отмечена необходимость доработки проекта Публичной декларации целей и задач ведомства на 2019 г. Председатель Общественного совета, президент ВАРПЭ Герман Зверев указал на то, что в документе нет официальной позиции Росрыболовства по инициативе о регулярной продаже части квот на аукционах. Напомним, что подготовка доклада по продаже раз в три – пять лет части лимитов вошла в дорожную карту, утвержденную правительством.

Проект декларации не отражает принципиальной позиции Федерального агентства по рыболовству по вопросу сохранения базового исторического принципа распределения квот, отмечено в обращении к заместителю министра сельского хозяйства – руководителю Росрыболовства Илье Шестакову. Совет отметил необходимость доработки проекта декларации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 4 апреля ОС планирует вернуться к рассмотрению проекта доклада о работе Росрыболовства и проекта декларации. Напомним, что эти вопросы обсуждаются в преддверии коллегии ведомства. Она соберется 23-24 апреля в Астрахани.

Fishnews