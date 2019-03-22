22 марта 2019 года

Политика Росрыболовства недотягивает до прозрачности

Общественный совет при Росрыболовстве снял с рассмотрения проект доклада о работе ведомства за 2018 г. Члены консультативно-совещательного органа указали на необходимость изучить материалы Генпрокуратуры.

Дела прошлогодние

Первоначально на заседании Общественного совета 21 марта планировалось обсудить проект доклада для коллегии Росрыболовства об итогах деятельности ведомства в 2018 г. и задачах на 2019 г. Однако по просьбе членов совета этот вопрос был снят с повестки дня.

Причиной стали появившиеся в СМИ материалы о системных нарушениях в работе федерального агентства, выявленных в результате проверки Генпрокуратуры. В этих публикациях приводились цитаты из справки, подготовленной надзорным органом. «Вот интересно, журналисты уже ее цитируют, а члены ОС эту справку еще не видели», – возмутился зампредседателя Союза рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки Евгений Кабанов. Он предложил перенести рассмотрение доклада на следующее заседание, чтобы все успели ознакомиться с выводами проверки.

Эту позицию поддержали и другие члены ОС. Как сообщает корреспондент Fishnews, председатель совета Герман Зверев попросил Росрыболовство направить представление Генпрокуратуры, поступившее в Минсельхоз, в адрес совета.

После этого участники заседания сосредоточились на проекте второго документа – публичной декларации целей и задач Росрыболовства на 2019 г. и отчете об итогах ее реализации в прошлом году.

Отчитываясь перед Общественным советом, врио начальника управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич отметил, что в публичную декларацию было включено семь целей и задач. В их числе обеспечение стабильного развития отрасли на долгосрочный период – для этого в 2018 г. с предприятиями были перезаключены договоры на 15 лет. Представитель ведомства подчеркнул, что все процедуры в рамках заявочной кампании проводились отрыто и прозрачно, результатом чего стало заключение 3939 договоров.

В блоке повышения инвестиционной привлекательности отрасли важнейшей частью стали инвестиционные квоты. Распределение этих ресурсов под проекты по строительству новых судов и береговых предприятий продолжается.

Андрей Михалевич уведомил членов совета о проработке концепции совершенствования и развития системы охраны ВБР и осуществления федерального госконтроля (надзора) в области рыболовства во внутренних водах. Другой документ, который находится в стадии разработки, – стратегия искусственного воспроизводства ВБР на период до 2030 г.

Кроме того, в прошлом году в опытно-промышленную эксплуатацию был запущен портал ОСМ, позволяющий пользователям получать определенные услуги ЦСМС и теруправлений Росрыболовства в электронном виде. Продолжается внедрение программного комплекса ЭПЖ и подготовка законопроекта об электронном промжурнале. Достигнуты договоренности о совместных исследованиях отраслевых и академических научных институтов по оценке состояния водных биоресурсов и экосистем Волги и Байкала.

Иллюзия открытости

Несмотря на успешный опыт взаимодействия с рыбацкой общественностью в рамках кампании по продлению договоров соблюдение федеральным агентством принципа открытости вызвало у членов совета массу вопросов. Представители регионов указали, что ряд решений, принятых в прошлом году подведомственными учреждениями Росрыболовства, и важные для отрасли нормативно-правовые акты совсем не обсуждались с рыбацкой общественностью.

Гендиректор компании «Мурмансельдь-2» Юрий Задворный напомнил о ситуации с приказом Минсельхоза № 525, не позволяющим судам без СЗС «Гонец» работать в высоких широтах. Другой пример – решение ВНИРО повысить сразу в несколько раз расценки на индивидуальные переводные коэффициенты для судов.

«Одна из проблем в том, что в приказе № 525 в принципе отсутствовал переходный период», – уточнил председатель Общественного совета Герман Зверев. По мнению членов ОС, принцип открытости в деятельности Росрыболовства не реализуется в полной мере, что и привело к выходу такого приказа, подготовленного ведомством вопреки предложениям и опасениям рыбопромышленников Северного бассейна.

Герман Зверев также обратил внимание, что заявленный в декларации пункт об ЭПЖ по факту не исполняется. Рыбакам непонятно даже, существует ли уже законопроект об электронном промжурнале или нет.

«Если есть законопроект и он готовится Росрыболовством, то почему этот законопроект не представлен для обсуждения рыбохозяйственным предприятиям?» - поинтересовался глава ОС, добавив, что предприятия, которые принимали участие в тестовых испытаниях журнала, ждут ясности.

Нервозности добавляет и ситуация с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Россельхознадзор уже не раз заявлял, что проблем удастся избежать только после перехода рыбаков, в том числе ведущих прибрежный лов, на ЭПЖ. «Мы становимся заложниками того, что с 1 июля начнут нас привлекать к ответственности», – предупредил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

В отчете Росрыболовства члены совета хотели бы увидеть и причины задержки с выходом поправок в закон, продлевающих срок действия разрешений на добычу в прошлом году, хотя о проблеме было известно заранее. «Мы хотим понять, почему этот правовой акт был принят с таким опозданием, – отметил Герман Зверев. – Почему все пришлось делать в последний момент. Мы хотим понять, какой это нанесло ущерб, какие предприятия не смогли вовремя получить разрешения. Мы хотим понять, какой объем ВБР был недоосвоен».

Отсутствие уверенности в том, что можно будет вести добычу до конца декабря, предприятия Северного бассейна называют одной из причин недоосвоения квоты по путассу. Аналогичная ситуация, по словам президента Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгия Мартынова, сложилась и в Беринговом море, где ОДУ по треске был увеличен до 80 тыс. тонн, однако неопределенность со сроками действия договоров заставила судовладельцев снять часть флота с промысла и перевести в другие районы.

Волнуют рыбаков и поздние сроки выдачи разрешений на добычу с 1 января 2019 г. «Нужно, чтобы Росрыболовство в докладе или в материалах коллегии назвало причины, которые привели к тому, что в последние дни декабря и первые дни января предприятия, ведущие промысел, находились в таком лихорадочном состоянии», – заявил председатель ОС.

Планы на год не без пробелов

В проекте публичной декларации на 2019 г. Андрей Михалевич перечислил пять целей. Правда, потом выяснилось, что одна из них – о совершенствовании организации контрольной и надзорной деятельности – загадочным образом исчезла из презентации, а ее место заняли инвестквоты.

В этом году ведомство организует работу по переоформлению договоров пользования рыбопромысловыми участками на рыболовные, особенно в части добычи анадромных видов рыб. В фокусе науки – планы комплексных исследований запасов антарктического криля и ресурсов морей Арктики. В кругосветную экспедицию отправятся учебные парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».

Кроме того, Росрыболовство по-прежнему намерено развивать аквакультуру, активно задействуя свободные акватории, и особое внимание уделять регулированию оборота продукции из осетровых.

Однако претензий к проекту у членов ОС оказалось не меньше. Герман Зверев вступился за «выпавшее» направление, напомнив о курсе правительства на актуализацию нормативной базы. «Есть поручение председателя правительства об организации «регуляторной гильотины». Есть поручение Минсельхоза. Как будет организована работа по выбраковке устаревших, избыточных, дублирующих требований?» – задал вопрос председатель ОС. Сотрудники Росрыболовства заверили членов совета, что пункт по контрольно-надзорной деятельности потерялся из-за технической ошибки и будет возвращен.

Георгий Мартынов указал, что в разделе науки почему-то совсем не отражено развитие глубоководного промысла. Об активно поддерживаемом Росрыболовством Международном годе лосося в публичной декларации также нет ни слова, добавил директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Андрей Винников.

Зампредседателя Общественного совета Илья Раковский отметил, что в проекте стоило бы упомянуть о разработке комплекса нормативно-правовых актов по любительскому рыболовству, которые необходимо принять в этом году, чтобы закон заработал в срок. А президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков выразил мнение, что снижение административного пресса происходит только на бумаге. Рыбаки же никаких изменений не видят, в частности, проблема перегруза рыбопродукции в районах укрытия, как была, так и осталась в подвешенном состоянии.

В целом отчет за 2018 г. Герман Зверев охарактеризовал как неубедительный, а в проекте декларации на 2019 г. заострил внимание на отсутствии в нем позиции Росрыболовства по поводу продвигаемой ФАС инициативы о регулярной продаже части квот на аукционах.

«Мы увидим в официальном документе публичную позицию Росрыболовства относительно аукционного принципа? В декларации вы говорите о стабильных условиях для рыбопромысловых участков и для аквакультурщиков. А для остальных? – поинтересовался председатель ОС. – Я не буду поддерживать документ, в котором отсутствует официальная точка зрения Федерального агентства по рыболовству по этому ключевому вопросу».

По итогам обсуждения Общественный совет принял решение отклонить отчет и проект декларации и повторно рассмотреть их на следующем заседании до итоговой коллегии Росрыболовства. В завершение Герман Зверев напомнил о проведении 16 апреля всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса и попросил ЦК профсоюза и отраслевые объединения до 27 марта направить в ВАРПЭ темы выступлений и списки докладчиков.

Fishnews