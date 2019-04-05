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Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока. Фото с официального сайта полномочного представителя главы государства

Юрий Трутнев дал поручения по инвестквотам

До 20 мая ведомства должны представить в правительство предложения по совершенствованию механизма инвестиционных квот. Такое поручение дал вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Проблемы, связанные с реализацией программы инвестиционных квот, обсуждались на заседании правительственной подкомиссии, проходившем 19 марта во Владивостоке. Компании отрасли активно откликнулись на возможность воспользоваться механизмом, но практика сразу же поставила вопросы.

Согласно протоколу заседания, глава подкомиссии, вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев дал поручения Минсельхозу, Росрыболовству, Минпромторгу и Минвостокразвития представить в правительство доклад с проектом нормативного правового акта. Предложения должны предусматривать прозрачный механизм контроля за реализацией инвестиционных проектов. Инвестор должен понимать, что если он выполнит все обязательства перед государством, то получит квоты в срок, рассказал ранее вице-премьер – полпред.

Также ведомства должны подумать над сокращением избыточных процедур и требований. Отмечена и необходимость синхронизировать управленские процессы: Юрий Трутнев поручил уточнить порядок определения и утверждения общего допустимого улова (ОДУ) применительно к инвестиционной квоте с учетом сроков приемки объектов инвестиций.

Кроме того, перед ведомствами стоит задача уточнить вопросы, связанные с модернизацией. Поручено предусмотреть порядок принятия решений о согласовании модернизации и (или) изменений инвестпроекта; порядок продления срока реализации проекта в связи с модернизацией и (или) изменениями инвестиционного проекта.

Срок реализации этого блока поручений – до 20 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

К этому же сроку вице-премьер – полпред поручил проанализировать ситуацию с реализацией проектов, которые осуществляют в рамках программы инвестквот дальневосточные компании. При необходимости должны быть приняты решения по изменению инвестиционных проектов, в том числе документации и договоров на доли квот. Такая задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минвостокразвития, Агентству Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта.

Также в правительстве взяли на контроль ситуацию с распределением объемов инвестиционных квот камчатским компаниям – «Укинскому лиману» и «Витязь-Авто». Они, напомним, первыми заявили о готовности своих береговых заводов, но так и не получили права на вылов.

Fishnews

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