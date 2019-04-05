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. Заседание Сахалинской областной думы. Фото пресс-службы регионального парламента

Сахалин предлагает не спешить с крабовыми аукционами

Ввести двухлетний отложенный срок для законопроекта о крабовых аукционах предложила Сахалинская областная дума. Соответствующее обращение направили главе Комитета Госдумы по природным ресурсам Николаю Николаеву.

Письмо было приурочено к рассмотрению Госдумой в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов». Напомним, ранее Сахалинская областная дума уже высказала свою позицию по поводу законопроекта о крабовых аукционах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального парламента, в обращении на имя Николая Николаева изложена аргументация против крабовых аукционов. Так, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат Максим Козлов убежден, что изменение исторического принципа распределения квот повлечет потерю на островах не менее 2 тыс. рабочих мест (без учета потери рабочих мест в смежных отраслях). Ожидается снижение платежей в бюджет региона по сборам за пользование объектами водных биоресурсов, НДФЛ, налогу на прибыль организаций - в целом порядка 500 млн рублей.

«Кроме того, предприятиями по добыче краба ведется активная инвестиционная деятельность по строительству объектов инфраструктуры, развитию туристского, гостиничного и спортивного комплексов, - заявил Максим Козлов. - За три года вложено порядка 9 млрд рублей, и планировалось вложить еще не менее 7 млрд рублей. Изъятие же половины квот добычи краба приведет к приостановке отдельных инвестиционных проектов».

В обращении указано, что вступление закона в силу может привести к существенным социальным и экономическим последствиям для регионов Дальневосточного и Северного рыбохозяйственных бассейнов. Также парламентарии отмечают недостаточный анализ последствий принятия законопроекта, проведенный разработчиком.

Депутаты областной думы поддерживают выводы Минэкономразвития и считают обоснованной необходимость переходного периода. В частности, коллегам в Госдуме предложено предусмотреть в законопроекте положение, которым откладывается вступление поправок в силу как минимум на два года.

Fishnews

  • . Заседание Сахалинской областной думы. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат областной думы Максим КОЗЛОВ спрогнозировал негативные последствия крабовых аукционов. Фото пресс-службы регионального парламента
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