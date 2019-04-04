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Крабовые ресурсы - стали предметом резонансного законопроекта

Проект закона о крабовых аукционах приняли в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении проект закона об изменении принципов доступа к промыслу крабов. Документ депутаты поддержали не единогласно.

На пленарном заседании 4 апреля Госдума поддержала в первом чтении проект федерального закона о внесении изменений в закон о рыболовстве. Напомним, что резонансный документ правительство внесло в нижнюю палату парламента 19 марта. О предложении по перераспределению доступа к крабовому ресурсу стало известно осенью 2017 г., однако сам законопроект об аукционах стал доступен для обсуждения только к февралю 2019 г.

Инициатива, подготовленная Минсельхозом и Росрыболовством, предусматривает введение нового вида квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Распределять такие объемы предлагается по результатам аукционов. Право на добычу при этом, по замыслу авторов поправок, будет предоставляться на десять лет. При этом победители торгов должны будут реализовать проект по строительству в России объектов. Установление их перечня предложено закрепить за правительством.

Законопроект представил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он отметил, что проект готовился по поручению президента и правительства. В результате внесения изменений будет создана прозрачная конкурентная среда, заявил глава федерального агентства. Он сделал акцент на том, что проект не касается других видов водных биоресурсов. Не предусмотрено и изменений действующих договоров на доли квот, настаивают в ведомстве.

С содокладом выступил председатель профильного комитета Николай Николаев («Единая Россия»). Он заявил, что речь идет о 2% от общего объема добычи водных биоресурсов, причем крабовый бизнес – со 100% рентабельностью и маленькой отдачей для государства. «Мы говорим о том, чтобы сегодня для части этого сегмента отменить исторический принцип», - заявил депутат. Законопроект он назвал своевременным, а также напомнил, что доходы от торгов уже заложены в федеральном бюджете. Изменения нужно принять как можно быстрее, подчеркнул председатель комитета.

Депутаты других фракций, в свою очередь, ставили вопросы, которые уже не раз поднимало отраслевое сообщество. Почему законопроект не разослали в регионы, хотя его предмет – сфера совместного ведения? Почему не увеличить отдачу от отрасли с помощью других механизмов, в том числе повышения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, которое обсуждается уже несколько лет? Что принятие законопроекта принесет населению? Почему не урегулирован вопрос с гарантиями постройки объектов инвестиций? Как аукционы учитывают работу небольших компаний? Почему на торги решено отправить именно 50% квот? Где гарантия, что за крабами не последуют другие виды водных биоресурсов? Кто просчитал риски для компаний и регионов?

По результатам голосования раскладка следующая: 340 голосов за, против - 58, 1 депутат воздержался.

Во втором чтении законопроект могут рассмотреть уже 9 апреля. С такой спешкой не согласилось сразу несколько выступающих, ведь 8 апреля в Госдуме планируется провести парламентские слушания по резонансной инициативе.

Fishnews

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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