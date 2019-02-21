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Законопроект о крабовых аукционах обсудили на заседании Сахалинской областной думы. Фото пресс-службы регионального парламента

Депутаты не поддержали крабовые аукционы

Сахалинская областная дума высказала свою позицию по поводу нашумевшего законопроекта о крабовых аукционах. Нужно не вносить эти поправки в Госдуму, а обратиться к уже работающей программе инвестиционных квот, считают депутаты.

Порядок разработки проекта о крабовых аукционах вызывает множество вопросов у делового, экспертного сообщества, парламентариев, глав регионов, обратил внимание депутат областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим Козлов. Сначала документ, существенным образом меняющий положение в отрасли, попытались внести в Госдуму, минуя процедуру оценки регулирующего воздействия.

Затем проект все-таки разместили на сайте regulation.gov.ru, но степень регулирующего воздействия поправок была определена как средняя и на публичное обсуждение законопроекта отвели всего 15 рабочих дней – 22 февраля этот этап уже завершается.

По законодательству, сводный отчет к законопроекту должен содержать оценки расходов и доходов субъектов предпринимательства и иной экономической деятельности, однако такие данные не приводятся, указал докладчик.

«Экспертные исследования установили, что принятие такого правового акта повлечет исключительно высокие финансовые издержки для предприятий», – заявил Максим Козлов.

Депутатам была представлена информация о возможных последствиях для Сахалинской области предложенных изменений закона. Бюджет региона с 2022 г. не досчитается до полумиллиарда рублей прямых налоговых отчислений, также прогнозируется сокращение 2000 рабочих мест (плавсостав и те, кто трудится в смежных отраслях).

Такие серьезные изменения нужно рассматриваться в рамках процедуры ОРВ в более длительные сроки, уверены в бизнес-сообществе.

Отмечены и риски для делового климата. Представители отрасли встречались с главой региона. Врио губернатора Валерий Лимаренко заявил, что инвестиционное развитие области необходимо сохранить, отметил депутат.

Отраслевые объединения также уже не раз указывали на уже работающую программу инвестиционных квот. С 2018 г. в нее должны были включить и право на вылов крабов – так было предусмотрено Правительством РФ. Но постановление, позволяющее запустить этот механизм, так и не вышло. К этому вопросу нужно вернуться – на это уже указывали рыбопромышленники не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах.

Депутаты эмоционально прокомментировали выступление коллеги о крабовом законопроекте, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы сейчас видим, что у нас происходит передел исторически сложившегося распределения квот. И на самом деле мы не знаем, а кто же выиграет эти квоты. Вот если выиграет компания приморская, как будут чувствовать себя наши суда, как будут чувствовать себя наши рыбаки? – озвучил возникающие вопросы парламентарий Игорь Осипенко. – Мы недополучим налоги». Нужно заботиться об интересах региона, заявил он: «Мы защитить должны наши налоги, мы защитить должны наши рабочие места. Мы должны защитить наших рыбаков».

Рыбаки мечтают о стабильности, однако отрасль постоянно лихорадит, люди все время находятся «в условиях эксперимента» – это видно даже со стороны, отметила Светлана Иванова. Нужно все-таки прийти к определенности, подчеркнула она. «А рыбаки помогут – им видней: они там работают, они вносят нормальные, реальные предложения», – добавила депутат.

Таким образом, дума не поддержала законопроект о крабовых аукционах. Кроме того, парламентарии одобрили идею организовать под эгидой Госдумы парламентские слушания «Законодательные аспекты развития рыбохозяйственного комплекса». Такое обсуждение надо провести уже в марте, считают региональные депутаты.

Александр Болотников призвал рыбаков обратиться к самым высоким инстанциям. «И этого нечего стесняться, если действительно вы видите, что эта реформа грозит массовой безработицей и потерей налогового потенциала в Сахалинской области», – объяснил парламентарий.

В рамках парламентского часа в областной думе были рассмотрены и другие проблемные для отрасли вопросы. С 1 января 2019 г. вступили в силу изменения закона о рыболовства – в части рыболовных участков, «прибрежки» и пр. – о сложностях, с которыми столкнулись в связи с этим добытчики анадромных видов, рассказал заместитель руководителя областного агентства по рыболовству Сергей Ом. Он также обратил внимание депутатов на нужды лососевых заводов в связи с внесением в закон об аквакультуре изменений по рыбоводным участкам. Депутаты пообещали содействовать в решении сложных вопросов.

Fishnews

  • Законопроект о крабовых аукционах обсудили на заседании Сахалинской областной думы. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Законопроект о крабовых аукционах обсудили на заседании Сахалинской областной думы. Фото пресс-службы регионального парламента
  • Депутат Сахалинской областной думы, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ. Фото пресс-службы регионального парламента
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