10 апреля 2019 года

Рыбаки готовятся к обсуждению отраслевого соглашения

Проект Отраслевого трехстороннего соглашения станет важной темой Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Ожидается, что к тексту документа подготовят предложения профсоюз и Федеральное агентство по рыболовству.

Трехстороннее соглашение на 2019 – 2021 гг. планируют подписать объединение работодателей-рыбопромышленников, отраслевой профсоюз и Росрыболовство. Проект документа направили для обсуждения всем сторонам в феврале. Как рассказал Fishnews президент Российского союза работодателей-рыбопромышленников Сергей Тимошенко, уже получены предложения о поправках или согласования от 7 предприятий, в общей сложности в текст внесено более 50 дополнений и изменений.

«Пока мы не увидели предложений к соглашению от Федерального агентства по рыболовству, – отметил глава РСРР. – По информации, которой располагаем, правовое управление и управление экономики Росрыболовства готовят такие предложения. Также ждем ответ с итогами рассмотрения проекта соглашения от Российского профсоюза работников рыбного хозяйства».

Кроме того, ЦК Российского профсоюза рыбного хозяйства проинформировал РСРР, что в профсоюзных организациях на местах еще продолжается обсуждение проекта. Ожидается, что предложения по документу рассмотрят на четвертом пленуме профсоюза работников 24 апреля.

На окончательном тексте соглашения могут отразиться и грядущие изменения отраслевого законодательства. «Мы не можем не учитывать стремительное прохождение через государственные органы проекта закона о внесении изменений в закон о рыболовстве, которым устанавливается аукционный способ распределения квот на вылов крабов», - обратил внимание президент РСРР. По его словам, эти поправки существенно повлияют на экономическое положение рыбохозяйственного комплекса - снизится капитализация предприятий, обрушится инвестиционную активность. Принятие законопроекта неизбежно приведет к ухудшению положения предприятий с точки зрения сохранения уровня заработных плат и социальных гарантий для экипажей судов и работников береговых заводов, уверен Сергей Тимошенко.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса состоится в Москве 16 апреля. Мероприятие организуют ВАРПЭ, Российский союз работодателей-рыбопромышленников, ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Fishnews

