10 апреля 2019 года

Владимир Путин рассказал об «арктических» планах

Президент Владимир Путин выступил на пленарном заседании V Международного форума «Арктика – территория диалога». Глава государства поднял вопросы развития российской части северного региона, перевозок по Севморпути, решения экологических проблем.

Для региона подготовят новую стратегию

Президент рассказал зарубежным коллегам, что уже в этом году планируется подготовить и принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 г. «Она должна объединить мероприятия наших национальных проектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов», – отметил Владимир Путин.

Напомним, представить проект стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 г. кабмин должен к декабрю. Также глава государства поручил до 1 июля внести в Госдуму проект федерального закона, который предусматривает специальные меры господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ.

Камчатка – важное звено Севморпути

Особое внимание, по словам президента, уделят развитию транспорта и другой опорной инфраструктуры. Среди ключевых инфраструктурных проектов – строительство Северного широтного хода. «И конечно, продолжим работу по развитию глобального транспортного коридора, включающего Северный морской путь, который будет действовать бесперебойно и круглогодично», – подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что нарастить здесь объем грузоперевозок по Севморпути планируется до 80 млн тонн уже к 2025 г. «Еще 10-15 лет назад эта цифра казалась абсолютно недостижимой. Сейчас это реалистичная, просчитанная и предметная задача, – заявил Владимир Путин. – По итогам прошлого года объем перевозок по Севморпути уже достиг 20 миллионов тонн. И это втрое – я хочу это подчеркнуть, – втрое выше советского рекорда, поставленного в 1987 году».

Для того чтобы этот глобальный транспортный коридор работал на полную мощность, будут развивать коммуникационную и береговую инфраструктуру, включая портовые мощности, средства навигации, метеонаблюдения, обеспечения безопасности коммерческого плавания, подчеркнул президент.

Он пригласил зарубежных партнеров к совместной работе по созданию портов-хабов в конечных точках трассы. «Имею в виду Мурманский транспортный узел и портовую инфраструктуру в Петропавловске-Камчатском, – уточнил глава государства. – Кроме того, намерены модернизировать гавани арктического побережья, включая возможности для организации перевозок «река – море».

Отметим, в рамках форума подписано соглашение о реализации проекта по строительству глубоководного порта на Камчатке, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Подписи под документом поставили руководители АО «Корпорация развития Камчатского края» и ОАО «Приморский универсально-перегрузочный комплекс», которое является инвестором проекта.

«Для Камчатки этот проект – возможность создания новой портовой инфраструктуры и, конечно, организации грузоперевозок как в западные субъекты нашей страны, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы очень рассчитываем, что проект будет реализован в оговоренные исполнителем сроки и с заявленным объемом инвестиций», – прокомментировал губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.

ФРДВ выделят «арктические» деньги

Владимир Путин в своем выступлении напомнил и о том, что Минвостокразвития расширены: теперь в его сферу ответственности входит и Арктическая зона РФ. «В этой связи считаю логичным распространить на Арктику и работу институтов развития Дальнего Востока, если необходимо – обеспечить докапитализацию Фонда развития Дальнего Востока для целевого финансирования арктических проектов», – подчеркнул президент.

Новой кузнице кадров – быть

Глава государства также обратил внимание, что для комплексного развития региона нужна мощная научная, кадровая, технологическая база. «Мы уже приступили к созданию в регионах страны научно-образовательных центров, которые интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора экономики. Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов и должен обеспечить как развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных, практических задач освоения Арктики», – обещал Владимир Путин.

Он пригласил всех заинтересованных коллег к совместной работе – в том числе в области судостроения, безопасности мореплавания, в сфере экологии, добычи биоресурсов.

Генеральную уборку продолжат

Одним из вызовов, которые ставит Арктика, глава государства назвал обеспечение баланса между экономическим развитием и сбережением природы, сохранение уникальных хрупких биосистем. «И, конечно, ликвидация ущерба, накопленного в ходе порой экстенсивной, потребительской хозяйственной деятельности в прошлые десятилетия», – добавил президент.

По его словам, в ближайшие годы в рамках федерального проекта «Чистая страна» ликвидируют шесть крупных объектов накопленного экологического вреда в Архангельской, Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Карелии и Якутии. Также предстоит очистить акваторию Кольского залива на площади свыше 200 кв. км.

Fishnews