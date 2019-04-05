05 апреля 2019 года

Шквал выступлений: в Госдуме обсудили законопроект о крабовых квотах

Законопроект, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов, прошел первое чтение. При этом выступавшие депутаты обращали внимание на спешку, с которой документ проводится через Госдуму.

Проект федерального закона о крабовых аукционах рассматривался 4 апреля на пленарном заседании Госдумы. Тон будущему обсуждению задали еще во время «депутатской разминки». Андрей Андрейченко (ЛДПР) выступил с критикой законопроекта о крабовых квотах и сразу заявил, что фракция этот документ не поддержит. «Все говорит о том, что в прошлый-позапрошлый год отрасль росла. Отрасль хвалили, говорили на Госсовете, что исторический принцип оправдывает себя, что браконьеров стало меньше. Сейчас резко меняются правила игры, причем с такой скоростью: в начале недели был комитет, сегодня – первое чтение, на следующей неделе – второе, третье чтение», – заявил депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин критический настрой коллеги не разделил. По его словам, 3 апреля состоялась встреча с руководством фракции вице-премьера Алексея Гордеева и на многие поднятые вопросы «были даны ответы». «Нам надо в первую очередь ответить, почему те, кто владеют этим бизнесом, живут за пределами РФ, не вкладывают в ее развитие, почему суда ветхие, а заработные платы тех, кто работают в этой отрасли, очень и очень низкие. Вот если мы на этот вопрос с вами ответим, тогда все встанет на свои места», – председатель ГД сразу показал свое отношение к «крабовой инициативе».

Олег Нилов («Справедливая Россия») предложил подумать, что законопроект дает населению. «Один король, не без греха, хочет оставить себе корону, другой король хочет ее забрать. А где интересы народа?» – так депутат оценил происходящее. Он предложил правительству «в обязательном порядке представить подзаконные акты, вот эти гарантии и персональную ответственность за то, что и краб, и рыба попадут на стол россиян».

Депутат предложил организовать выездное заседание нескольких смежных комитетов по этой тематике. «Нужно туда ехать, нужно предоставить людям, рыбакам, возможность участвовать в обсуждении вот такой революционной идеи. И их интересы должны быть здесь главными. Должны быть прогарантированы, прописаны в законе, а не в подзаконных актах», – заявил парламентарий.

Крабовый законопроект стоял в повестке 12-м вопросом. Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, представляя документ, сразу же обратил внимание, что подготовлен он согласно поручениям президента и правительства. Набор аргументов, которые приводит регулятор, остался прежним: изменения обеспечат «прозрачную конкурентную среду» в сегменте добычи крабов; аукционы пополнят бюджет на сумму около 82 млрд рублей (а вообще власти ждут еще большей отдачи, заявил глава федерального агентства); порядка 50 млрд инвестиций пойдет в развитие отечественных верфей. «Мы предполагаем, что будет построено до 40 новых краболовных судов. ОСК ждет этих заказов, они готовы к их строительству, и я думаю, что это действительно будет серьезный вклад и в сопутствующие отрасли РФ», – такие оптимистичные прогнозы озвучил Илья Шестаков.

Представитель правительства также заявил, что изменения имущественных прав законопроект не предусматривает, менять уже действующие договоры на доли квот не потребуется.

Весьма активно за принятие законопроекта выступил содокладчик, председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия»). Роль крабового сегмента в жизни отрасли он оценил как слабую: отдача для государства практически никакая, поэтому исторический принцип для участников этого рынка можно и отменить. Закон депутат назвал исключительно важным и своевременным. Тут без быстрого принятия не обойтись, ведь средства от крабовых аукционов уже заложены в бюджете, – о том, что доходы включили в прогноз еще до того, как торги предусмотрели в законодательстве, Николай Николаев умолчал. Рассмотреть резонансный законопроект во втором чтении он предложил 9 апреля.

Сразу несколько депутатов выразили беспокойство, что на аукционы после крабов отправятся и другие промысловые объекты. На это Илья Шестаков вновь заявил, что Минсельхоз и Росрыболовство не видят необходимости в распространении нового вида квот на иные виды водных биоресурсов. Такая же позиция у курирующего вице-премьера, сообщил глава ведомства.

Но не все парламентарии высказали опасения за стабильность правил. Дмитрий Сватковский («ЕР») посвятил свое выступление тому, насколько все в отрасли печально и как это нужно поменять. Государство, по сути, бесплатно предоставило квотодержателям право на освоение национального ресурса и все свои обещания перед ними выполнило, не меняя правил игры, сказал депутат. Инвестиций от крабового бизнеса нет, рыбопромысловые суда в России не строились, краб идет на экспорт – собрал популярные утверждения Дмитрий Сватковский. При этом он не забыл упомянуть Америку. Четыре страны, которые получают сегодня отечественного краба, – Корея, Китай, Япония, и «потом переплывает все это в США», заявил депутат. Завершая свое выступление, он заверил, что «Единая Россия» всегда стояла на страже государственных подходов и была против ущемления граждан РФ, и сообщил, что фракция будет голосовать в поддержку законопроекта.

Депутатов интересовало, почему предмет закона не был признан сферой совместного ведения РФ и субъектов Федерации и его не разослали в регионы. «Мы не говорим об использовании самого природного ресурса. Здесь мы говорим о порядке допуска или правилах допуска хозяйствующих субъектов к распределению этой доли, не более того. То есть речь идет о хозяйствующих субъектах и их взаимоотношениях с государством, а не о распределении самого ресурса», - туманно пояснил Николай Николаев.

Представитель ЛДПР Алексей Диденко указал на то, что вопросы природных ресурсов и охраны окружающей среды отнесены к предметам исключительного ведения РФ впервые за 15 лет.

Если депутат Дмитрий Сватковский результаты, к которым пришла отрасль, раскритиковал, то его коллега Владимир Блоцкий (КПРФ) подчеркнул, что исторический принцип продемонстрировал свою эффективность, рыбное хозяйство стабильно развивается и уловы достигли рекордных показателей. Фракция предлагает законопроект в первом чтении поддержать, но потом он должен рассматриваться исключительно с учетом поправок, заявил Владимир Блоцкий. Он сообщил, что КПРФ уже подготовила концептуальные предложения. В частности, фракция считает необходимым на 14 лет ввести мораторий на изменение принципов распределения квот, а по крабу допускать победителей аукционов к освоению ресурса только после того, как суда будут построены. «При непринятии наших поправок мы проголосуем против», – обрисовал дальнейшие перспективы депутат.

О том, что надо обеспечить выполнение инвестиционных обязательств со стороны победителей аукционов, говорили и другие парламентарии. Илья Шестаков рассказал, что будет использоваться такой же механизм, как по уже действующим инвестиционным квотам. Регулятор предлагает расторгать договор, если судно не будет введено в эксплуатацию в течение трех лет. За это время использование ресурса не позволит окупить те вложения, которые были сделаны в его приобретение, заявил глава Росрыболовства.

Дмитрий Сватковский вообще не разделил мнения, что надо сначала требовать инвестиций, а потом допускать к работе. «Вы где видели, чтобы так работали инвестиции в экономике? Сперва дается право, даются гарантии», – отреагировал представитель «Единой России» на выступление коллег.

Говорилось и о том, какие мотивы могут стоять за продвижением «крабовой инициативы». Алексей Диденко указал на то, что среди участников рынка все высказали негативное отношение к предлагаемым изменениям, кроме одного предприятия и ассоциации, в которую входят структурные подразделения данной компании. Александр Шерин (ЛДПР) высказал мнение, что кто-то пытается создать морской «Мираторг». Законопроект не имеет никакого отношения к конкуренции и удешевлению продукции для россиян, уверен парламентарий.

Сторонники поправок ссылаются на высокую рентабельность крабового промысла. На это эмоционально отреагировал Алексей Диденко: «А почему рентабельность в бизнесе, где каждый день у тебя есть риск утраты твоего имущества, твоих судов, гибели твоих моряков, должен сравняться с рентабельностью бизнеса клерков государственной корпорации? Это недопустимо и несправедливо!»

Депутаты много говорили о спешке, в которой принимается законопроект. «Если сегодня законопроект все-таки будет принят, убеждена, что второе чтение нужно проводить только после того, как правительство предоставит в Государственную Думу проекты подзаконных актов, но мы уже сегодня слышали, что второе чтение будет 9 апреля, соответственно, ничего учтено не будет», – предостерегла Ольга Епифанова («Справедливая Россия»). Она сообщила, что фракция будет голосовать против законопроекта и призывает всех депутатов, особенно от приморских регионов, поступить так же.

Отметим, что изменения федерального закона о рыболовстве планируется 8 апреля обсудить на парламентских слушаниях в Госдуме.

Маргарита Крючкова, Fishnews