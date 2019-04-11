11 апреля 2019 года

Власти опять подумают над моделью развития Севморпути

Минвостокразвития, Росатому и Минтрансу поручили подготовить экономическую модель развития Северного морского пути. Несколько лет назад президент уже ставил аналогичную задачу.

Развитие Северного морского пути обсуждалось в рамках V Международного форума «Арктика – территория диалога». По итогам круглого стола, состоявшегося на атомном ледоколе «50 лет Победы», Министерству по развитию Дальнего Востока, Росатому и Минтрансу поручено подготовить экономическую модель развития СМП, рассказал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Мы просили завершить эту работу достаточно оперативно: в течение двух-трех месяцев», – цитирует его пресс-служба полпредства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, четыре года назад, на Восточном экономическом форуме, президент Владимир Путин уже давал Минвостокразвития аналогичное поручение – подготовить финансово-экономическую модель по развитию Севморпути «в качестве конкурентного транспортного коридора глобального значения, в том числе для контейнерных перевозок». В декабре 2017 г. министерство информировало, что модель готова.

Федеральный проект по развитию Северного морского пути входит в комплексный план развития магистральной инфраструктуры до 2024 г. (утвержден правительством в сентябре). Предусматривается, что объем перевозок грузов по арктической трассе должен вырасти до 80 млн тонн в 2024 г. Для этого предполагается развивать портовую инфраструктуру.

Fishnews