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Врио губернатора Мурманской области Андрей ЧИБИС на встрече с зампредом правительства Алексеем ГОРДЕЕВЫМ. Фото пресс-службы кабмина

Алексей Гордеев и глава Мурманской области обсудили аукционы

Проблему возможного пересмотра распределения рыбных квот врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис поднял на встрече с зампредом правительства Алексеем Гордеевым. Вице-премьер сообщил, что аукционный механизм не будет распространен на рыбу.

Напомним, что в августе Правительство РФ утвердило дорожную карту по развитию конкуренции. В план вошел нашумевший пункт о крабовых аукционах. Также Минсельхозу, Росрыболовству и ФАС была поставлена задача подготовить предложения о регулярном перераспределении части квот на электронных торгах. При этом в дорожной карте не уточнялось, о каких видах водных биоресурсов идет речь. Срок реализации этого поручения – 2019 г.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на встрече с вице-премьером Алексеем Гордеевым обратил внимание на необходимость исключить из дорожной карты проведение аукционов.

Для Мурманской области это принципиальный вопрос, отметил глава региона. В неопределенности находятся крупные рыбопромышленники, которые уже инвестировали в создание флота для вылова объемов, зафиксированных в договорах на 2019 – 2034 гг. В подвешенном состоянии и небольшие колхозы, благодаря которым существуют целые поселки. Малые хозяйства не смогут участвовать в аукционах. Таким образом, возрождение аукционов может привести к дефолту многих рыбопромышленных предприятий, банкротству градо- и поселкообразующих предприятий с соответствующими негативными социально-экономическими последствиями для всей Мурманской области, уточнил врио губернатора.

Алексей Гордеев отметил, что аукционы не будут распространены на рыбу, и дал поручение Минприроды России разработать соответствующие изменения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Пересмотр квот на рыбу нанес бы огромный ущерб нашему региону. Алексей Васильевич заверил, что изменения по крабу (к сожалению, в эту тему я просто не успел включиться) не будут распространены на пикшу и треску», – прокомментировал итоги встречи в «Фейсбук» глава Мурманской области.

Fishnews

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