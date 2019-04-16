16 апреля 2019 года

Рыбоводам Крыма приготовили процедуру заключения договоров

По закону, предприниматели Республики Крым и Севастополя, которые работали до включения новых регионов в состав России, могут без торгов заключить договор пользования рыбоводным участком. Минсельхоз представил проект приказа, регламентирующий процедуру заключения.

В феврале вступил в силу федеральный закон, призванный урегулировать вопросы рыбоводных хозяйств Республики Крым и Севастополя. Изменения распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимались аквакультурой в этих регионах еще при Украине. Предусматривается, что они могут без торгов (конкурсов, аукционов) заключить договор пользования рыбоводным участком на срок до конца действия документов, на основании которых осуществлялась работа до включения новых регионов в состав России (т.е. до 1 апреля 2014 г.). Сделать это необходимо до 1 января 2021 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства приготовило проект приказа об утверждении порядка заключения договора на РВУ. Документ опубликован на портале regulation.gov.ru, с помощью которого общественность может направить замечания по проектам нормативных правовых актов.

Fishnews