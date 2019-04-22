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Заседание инвестиционного совета провел во Владивостоке губернатор Олег КОЖЕМЯКО. Фото пресс-службы краевой администрации

Губернатор Приморья поручил доложить по вопросу марикультуры на ООПТ

Инвесторы готовы реализовать в Приморском крае проект по обеспечению посадочным материалом предприятий аквакультуры, но эта работа наталкивается на проблему работы на особо охраняемых природных территориях.

Группа компаний «Гиперион» готовится реализовать инвестиционный проект в сфере марикультуры в Хасанском районе Приморья. Об этом на заседании инвестсовета при губернаторе рассказал управляющий ГК «Гиперион» Роман Витязев, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается построить научно-производственный комплекс по воспроизводству молоди. Проводить работы планируется совместно с ДВО РАН и Тихоокеанским филиалом ВНИРО (ТИНРО). Инвесторы рассчитывает добиться большей выживаемости молоди трепанга, причем в планах не только закрывать потребности в посадочном материале для своих рыбоводных участков, но и удовлетворить спрос на качественную жизнестойкую молодь трепанга со стороны других пользователей РВУ в Приморском крае.

Общий объем вложений в проект на первом этапе – 500 млн рублей, планируется создание 200 рабочих мест. Прогнозируется выращивание не менее 400 тонн товарной продукции в год, сообщил Роман Витязев. У инвесторов есть планы по дальнейшему развитию, интерес к инициативе проявляют российские и зарубежные инвесторы.

Однако проект наталкивается на проблему осуществления аквакультуры в границах региональных особо охраняемых природных территорий. На акваториях ООПТ Приморского края находится 14 рыбоводных участков общей площадью около 2 тыс. га. На них работает 10 предприятий, отметил представитель бизнеса.

Он подчеркнул, что действующее законодательство предусматривает осуществление аквакультуры способами, которые не допускают нанесение ущерба окружающей среде и водным биоресурсам. При этом каждое марихозяйство работает в соответствии с планами развития, согласованными с уполномоченными органами.

Премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев неоднократно давали поручения по проблеме, но они до сих пор не исполнены, обратил внимание представитель бизнеса.

Академическая и отраслевая наука выступают за развитие марикультуры на «замороженных» акваториях, эту позицию полностью поддерживают Минсельхоз, Росрыболовство, Агентство по привлечению инвестиций, Фонд развития Дальнего Востока, отметил Роман Витязев. «При этом, к сожалению, мы имеем на сегодняшний день отрицательную позицию по данному вопросу со стороны Минприроды», – заявил он. По мнению руководителя ГК «Гиперион», такая позиция сформирована директором департамента природных ресурсов Александром Коршенко.

Глава департамента, в свою очередь, сообщил, что вопрос прорабатывается. При этом он ссылался на позицию Минприроды России. Губернатор Олег Кожемяко напомнил, что на государственном уровне поставлена задача по развитию марикультуры, повышению отдачи от экспорта. «Вы должны быть локомотивом и создавать условия, а не препятствовать развитию бизнеса в регионе», – обратился к Александру Коршенко глава региона.

Он поручил директору департамента подготовиться и доложить по проблеме марифермеров 23 апреля – в это время в регион должен прибыть Юрий Трутнев. «Какие вы написали письма – такие вам дали ответы, – прокомментировал взаимодействие департамента природных ресурсов и федерального Минприроды губернатор. – Так, значит, подготовили документы, это вопрос квалификации».

Глава региона подчеркнул, что вопрос с рыбоводными участками на ООПТ находится на контроле у вице-премьера – полномочного представителя президента.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультурадальний востокросрыболовство
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