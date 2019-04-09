09 апреля 2019 года

Марикультура Приморья просит убрать палки из ее колес

Дальневосточный союз предприятий марикультуры направил обращение вице-премьеру Алексею Гордееву. Отраслевое объединение надеется, что участие зампреда правительства поможет ввести в оборот простаивающие перспективные акватории.

В Приморском крае предприятия марикультуры до сих пор не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы. Напомним, что проблемы возникли в связи со «всплывшим» решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Памятниками природы, в частности, были объявлены акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. Документ не содержит прямого запрета на занятие аквакультурой в границах установленных ООПТ, но запрещает промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов». При этом решением не установлены четкие границы заповедных вод.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний, участки которых оказались на акваториях ООПТ. Аквафермеры не раз поднимали вопрос на совещаниях различного уровня и регулярно добивались поручений по решению проблем. Однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Администрация региона не раз готовила поправки в злополучное 991-е решение, но эти изменения каждый раз не получали согласования в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В марте нынешнего года заместитель председателя правительства Алексей Гордеев поручил представителям Минприроды, Росрыболовства и Росприроднадзора законодательно обеспечить работу аквакультурных хозяйств на ООПТ. Затем аналогичную задачу поставил Министерству природных ресурсов, администрации Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовству, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Очередную версию поправок от регионального департамента рыбного хозяйства с сопроводительным письмом губернатора Олега Кожемяко направили в Минприроды. Этот проект изменений предполагал запрет вполне конкретных видов деятельности на территории памятников природы.

Однако в краевую администрацию поступило письмо, в котором министерство предложило внести поправки в своей редакции. В частности, по мнению Минприроды, на региональных ООПТ следует запретить «изменение и (или) уничтожение генетического фонда растений, животных и других организмов», «интродукцию растений и животных без согласования с органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий».

Предложенные Минприроды нормы имеют чрезмерно широкое толкование, считают в Дальневосточном союзе предприятий марикультуры. В отраслевом объединении отмечают, что по отдельным пунктам потребуется разработка дополнительных правил.

«Таким образом, при регламентации данных норм практически любая деятельность в границах памятника природы при желании может быть признана контролирующими органами незаконной», – говорится в обращении ДВ СПМ к Алексею Гордееву.

Союз обратил внимание, что Минприроды России предлагает провести общественное обсуждение поправок. Это также избыточное требование, не соответствующее действующему законодательству, уверены в ДВ СПМ. Отраслевое объединение напоминает, что процедура общественного обсуждения планируемой хозяйственной деятельности во внутренних морских водах РФ – обязательная норма при прохождении государственной экологической экспертизы пользователями рыбоводных участков.

Дальневосточный союз предприятий марикультуры просит вице-премьера разобраться в ситуации и побудить Минприроды согласовать изменения в редакции, предложенной регионом.

«В общей сложности в министерство направляли семь вариантов проектов нормативных актов, но не один из них не прошел согласование, - рассказал Fishnews председатель ДВ СПМ Роман Витязев. - Об этой ситуации бизнес-омбудсмен Борис Титов в 2018 году докладывал президенту Владимиру Путину. Все возможные меры принимает губернатор Олег Кожемяко – глава региона понимает важность развития в крае перспективной отрасли, которая позволит обеспечить рабочие места и снизить уровень браконьерства. Но по существу вопрос пока не решен в связи с его фактическим блокированием и затягиванием по формальным основаниям исполнителями на уровне Минприроды. Это, безусловно, вызывает недоумение».

Министерство заняло деструктивную позицию, по сути, ставящую крест на дальнейшем развитии марикультуры в Приморье, считает руководитель отраслевого объединения. Он обратил внимание, что из-за нерешенности вопроса «замороженными» остаются порядка 80 тыс. га перспективных акваторий, на которых продолжают вольготно чувствовать себя браконьеры.

Fishnews