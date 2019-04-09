Новости
Вице-премьер Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы Росрыболовства

Марикультура Приморья просит убрать палки из ее колес

Дальневосточный союз предприятий марикультуры направил обращение вице-премьеру Алексею Гордееву. Отраслевое объединение надеется, что участие зампреда правительства поможет ввести в оборот простаивающие перспективные акватории.

В Приморском крае предприятия марикультуры до сих пор не могут спокойно работать на участках в границах региональных памятников природы. Напомним, что проблемы возникли в связи со «всплывшим» решением исполкома Приморского краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. Памятниками природы, в частности, были объявлены акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. Документ не содержит прямого запрета на занятие аквакультурой в границах установленных ООПТ, но запрещает промышленную эксплуатацию природных ресурсов и «другие действия, вызывающие нарушение естественного состояния водных объектов». При этом решением не установлены четкие границы заповедных вод.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний, участки которых оказались на акваториях ООПТ. Аквафермеры не раз поднимали вопрос на совещаниях различного уровня и регулярно добивались поручений по решению проблем. Однако с мертвой точки дело так и не сдвинулось. Администрация региона не раз готовила поправки в злополучное 991-е решение, но эти изменения каждый раз не получали согласования в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ.

В марте нынешнего года заместитель председателя правительства Алексей Гордеев поручил представителям Минприроды, Росрыболовства и Росприроднадзора законодательно обеспечить работу аквакультурных хозяйств на ООПТ. Затем аналогичную задачу поставил Министерству природных ресурсов, администрации Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовству, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Очередную версию поправок от регионального департамента рыбного хозяйства с сопроводительным письмом губернатора Олега Кожемяко направили в Минприроды. Этот проект изменений предполагал запрет вполне конкретных видов деятельности на территории памятников природы.

Однако в краевую администрацию поступило письмо, в котором министерство предложило внести поправки в своей редакции. В частности, по мнению Минприроды, на региональных ООПТ следует запретить «изменение и (или) уничтожение генетического фонда растений, животных и других организмов», «интродукцию растений и животных без согласования с органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в области создания, охраны и использования особо охраняемых природных территорий».

Предложенные Минприроды нормы имеют чрезмерно широкое толкование, считают в Дальневосточном союзе предприятий марикультуры. В отраслевом объединении отмечают, что по отдельным пунктам потребуется разработка дополнительных правил.

«Таким образом, при регламентации данных норм практически любая деятельность в границах памятника природы при желании может быть признана контролирующими органами незаконной», – говорится в обращении ДВ СПМ к Алексею Гордееву.

Союз обратил внимание, что Минприроды России предлагает провести общественное обсуждение поправок. Это также избыточное требование, не соответствующее действующему законодательству, уверены в ДВ СПМ. Отраслевое объединение напоминает, что процедура общественного обсуждения планируемой хозяйственной деятельности во внутренних морских водах РФ – обязательная норма при прохождении государственной экологической экспертизы пользователями рыбоводных участков.

Дальневосточный союз предприятий марикультуры просит вице-премьера разобраться в ситуации и побудить Минприроды согласовать изменения в редакции, предложенной регионом.

«В общей сложности в министерство направляли семь вариантов проектов нормативных актов, но не один из них не прошел согласование, - рассказал Fishnews председатель ДВ СПМ Роман Витязев. - Об этой ситуации бизнес-омбудсмен Борис Титов в 2018 году докладывал президенту Владимиру Путину. Все возможные меры принимает губернатор Олег Кожемяко – глава региона понимает важность развития в крае перспективной отрасли, которая позволит обеспечить рабочие места и снизить уровень браконьерства. Но по существу вопрос пока не решен в связи с его фактическим блокированием и затягиванием по формальным основаниям исполнителями на уровне Минприроды. Это, безусловно, вызывает недоумение».

Министерство заняло деструктивную позицию, по сути, ставящую крест на дальнейшем развитии марикультуры в Приморье, считает руководитель отраслевого объединения. Он обратил внимание, что из-за нерешенности вопроса «замороженными» остаются порядка 80 тыс. га перспективных акваторий, на которых продолжают вольготно чувствовать себя браконьеры.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурабраконьерстводальний востокпалладаправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

От первого лица

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

Все материалы

Интервью

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

«Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

Президент компании Bering Yachts

Алексей МИХАЙЛОВ

Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыбаки готовы к самоограничениям

Руководитель группы компаний «Сайра» Василий САХАРНАЦКИЙ

Руководитель группы компаний «Сайра»

Василий САХАРНАЦКИЙ

Сайра нас еще любит, но может и уплыть

Все интервью

Личное мнение

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

Владимир ИЗМАЙЛОВ

Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

Старший советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России, кандидат биологических наук Константин ЗГУРОВСКИЙ

Ст. советник программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России

Константин ЗГУРОВСКИЙ

Китам угрожают не только охотники

Все материалы

Крупным планом

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

Береговой рыбоперерабатывающий завод «Восточного рыбокомбината»

Предприятия Амура жалуются на прессинг

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.