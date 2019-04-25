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Встреча Владимира ПУТИНА с Советом законодателей прошла в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы президента

Владимир Путин призвал вести реформу контроля и надзора «на земле»

На встрече с Советом законодателей президент Владимир Путин рассказал парламентариям, какие задачи стоят в рамках реформы контроля и надзора. Отмена с 2021 г. нынешних требований не должна привести к «правовой пустоте», предостерег глава государства.

На встрече с Советом законодателей в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин отдельно остановился на реформе контрольно-надзорной деятельности, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. С 1 января 2021 г. все нормативные правовые акты с требованиями, соблюдение которых проверяется при госконтроле (надзоре), должны быть отменены, напомнил глава государства.

«Однако столь масштабное «обнуление» ни в коем случае не должно привести к правовой пустоте, к правовым вакуумам и люкам, тем самым нарушить работу как контролирующих органов, так и хозяйствующих субъектов. И в конечном итоге ни в коем случае нельзя допустить, чтобы это «обнуление» отразилось на интересах граждан», – подчеркнул президент.

При этом он сослался на практику. «У нас ведь, знаете, все бывает. С одной стороны, то чрезмерно начинают все контролировать, что жить невозможно, бизнес задыхается от этих контрольных мероприятий, с другой стороны, как только все распустишь, то и со стороны бизнеса такие происходят иногда сюжеты, мы видим, что наносят ущерб потребителям», – сказал Владимир Путин.

Таких перекосов, по его словам, допускать нельзя. В этой связи очень важна работа именно представительного уровня власти, имеющего возможности напрямую общаться с людьми, подчеркнул президент.

Он обратил внимание парламентариев и руководителей министерств, что времени на ревизию нормативных актов осталось «не так уж много». К работе будут привлечены деловые объединения, отметил Владимир Путин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщил, что парламентарии уже активно подключились к выполнению поручения президента. Председатель СФ предложила провести ревизию требований и на региональном уровне.

Глава государства с такой идеей согласился. «Нужно проанализировать все, что есть на региональном уровне, – а там много завалов, полно, так же как и на федеральном, – и «аккуратно, но сильно» – помните известный фильм? – нужно двигаться по направлению к решению этой задачи», – сказал Владимир Путин.

Валентина Матвиенко также отметила, что для достижения цели из «майского» указа президента – войти в пятерку крупнейших экономик мира, нужны не только экономические преобразования. «Ключом к успеху может стать изменение ценностных установок в общественном сознании, рост доверия между бизнесом и властью, государством и обществом», – сказала председатель Совфеда.

Fishnews

  • Встреча Владимира ПУТИНА с Советом законодателей прошла в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы президента
  • Президент Владимир ПУТИН провел встречу с Советом законодателей. Фото пресс-службы главы государства
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