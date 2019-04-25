25 апреля 2019 года

Мьянма расширит «рыбный» экспорт в Евросоюз

В ближайшее время Мьянма сможет начать поставки в ЕС продукции аквакультуры. До этого у азиатской страны была возможность отправлять на этот рынок только дикую рыбу.

Поставлять в Евросоюз рыбу и морепродукты, выращенные в аквакультуре, Мьянма сможет с 1 мая. Такую информацию озвучили в министерстве рыболовства страны.

До последнего времени в страны ЕС из Мьянмы было разрешено ввозить только рыбу и морепродукты, пойманные в дикой природе. Однако со следующей недели разрешение на ввоз будет распространено на объекты аквакультуры – это рыба, креветки, краб.

Мьянма пытается начать экспорт в ЕС рыбы и морепродуктов, произведенных в аквакультуре, с 2014 г., отметили в министерстве. Однако процесс получения разрешения от Евросоюза довольно сложный и занимает много времени.

Мьянма поставляет морепродукты в такие страны Евросоюза, как Великобритания, Италия, Франция, Кипр, Нидерланды, Швеция, Греция, Бельгия и Германия. С апреля 2017 г. по март 2018 г. в ЕС было отправлено 10,6 тыс. тонн морепродуктов из Мьянмы общей стоимостью в 20 млн долларов, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Myanmar Times.

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