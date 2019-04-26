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«Антей» видит будущее за иваси

«Антей» видит будущее за иваси

В расчете на растущие уловы сардины-иваси холдинг «Антей» начал масштабную модернизацию мощностей по переработке на заводе «Русской рыбной фактории».

«Мы серьезно расширили нашу линейку по иваси. Сейчас она включает не только рыбу в солевой заливке, но и пресервы в масле, в масле с укропом, филе соленое в масле, филе подкопченое в масле, тушку иваси в масле, плюс у нас осталась продукция холодного копчения», – рассказал замдиректора по производству московского филиала холдинга Сергей Глущенко.

Технологам «Антея» пришлось потрудиться, восстанавливая, а чаще заново разрабатывая технологии и рецептуры для капризной рыбы. За четверть века, пока промысел не велся, они частично были забыты, а частично утратили актуальность. «Мы все-таки опирались на старые нормативные документы, но многое пришлось поменять. Изменились процессы посола, добавились ингредиенты, что-то мы подсократили, а что-то кардинально переделали, – отметил Сергей Глущенко. – К тому же появились новые виды продукции, аналогов которым в советское время еще не было».

В прошлом году замаячившая перед отраслью перспектива крабовых аукционов поставила под вопрос дальнейшее существование московского завода, но к осени руководство холдинга приняло решение – «Русской рыбной фактории» быть! Более того, на предприятии началась масштабная модернизация, в первую очередь именно мощностей по переработке иваси.

«После модернизации завода мы планируем выпускать до 200 тонн готовой продукции в месяц», – уточняет директор московского представительства «Антея» Сергей Полекаренко. По его словам, целевой ориентир, заданный руководством «Антея», не изменился – выйти на ежегодную переработку 6 тыс. тонн иваси.

Сырье в виде иваси глубокой заморозки на московский завод поступает с Дальнего Востока. Добычу «Антей» ведет собственным флотом, причем частичную обработку, вплоть до разделки на тушку, рыба проходит сразу на пароходах. На пути в столицу температурный режим жестко контролируется: от этого напрямую зависит качество рыбы и возможность изготавливать из нее те или иные виды продукции.

Полный текст читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
  • «Антей» видит будущее за иваси
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