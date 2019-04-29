29 апреля 2019 года

Рыбная торговля с Китаем: сколько продаем и покупаем

В 2018 г. на долю Китая пришлось 57,3% экспорта рыбы и морепродуктов из России. Доля поставок из КНР в объеме российского рыбного импорта – 15,7%. Тренды говорят о дальнейшем укреплении торговых взаимоотношений между двумя странами, отмечают в консалтинговой компании Fishery Strategy Consulting.

Форум «Один пояс, один путь», посвященный интеграционному проекту Китая, проходил в Пекине 25 – 27 апреля. Президент Владимир Путин по итогам поездки в Поднебесную вновь заявил о стратегическом партнерстве наших стран.

«Это очевидно по всем показателям, по всем параметрам. Самый большой объем товарооборота в страновом измерении у нас с Китаем. Мы ставили перед собой цель в 2018 году достичь планки в 100 миллиардов – мы этот рубеж превысили, 108 миллиардов получилось. И у нас хорошие перспективы развития», – заявил глава государства.

Как сегодня складывается картина в торговле рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем, Fishnews рассказали в консалтинговой компании, специализирующейся на рыбной отрасли, Fishery Strategy Consulting (FSC).

Четыре лидера российского экспорта

В 2018 г. Россия поставила на внешние рынки около 2 млн тонн продукции из водных биоресурсов. В денежном выражении экспорт оценивается в 6,3 млрд долларов. На долю КНР пришлось 35,1% объема поставок в стоимостном и 57,3% – в натуральном выражении. Торговля характеризуется положительным трендом: в 2014 г. доли составляли 30,3% и 53,5% соответственно.

«Очевидно, что стоимость китайского экспорта ниже, чем средняя по всем странам. Цифры говорят сами за себя: в 2018 году – 1 907 долларов за тонну продукции (3 113 долларов за тонну в среднем по всем странам). Вместе с тем наблюдается положительная динамика по росту стоимости экспорта: среднегодовой рост стоимости экспорта в целом с 2014 по 2018 годы составлял 3,2%, а экспорта в Китай – 5,3%», – отметили в FSC.

Из общего объема рыбных поставок в КНР на мороженую продукцию приходится 78,4%. Четыре основных продукта – мороженый минтай (584 млн долларов, или 26,4% экспорта), мороженый лосось (392 млн долларов, или 17,7% экспорта), мороженая треска (390 млн долларов, или 17,6% экспорта) и мороженый и живой краб (315 млн долларов, или 14,2% экспорта). В консалтинговой компании обратили внимание, что доля этих продуктов в 2014 г. составляла 73,5% от экспорта, а в 2018 г. – 76%.

Кальмар и угорь навстречу

Импорт продукции из водных биоресурсов в России в прошлом году составил 2,2 млрд долларов в денежном выражении и 608 тыс. тонн в натуральном. На долю Китая пришлось 16,4% импорта в стоимостном выражении и 15,7% – в натуральном. Здесь также отмечен рост: в 2014 г. доли составляли 13,2% и 12,4% соответственно. Стоимость 1 тонны китайской продукции в 2018 г. составила 3 805 долларов, между тем в 2014 г. этот показатель был 3 435 долларов.

Эксперты Fishery Strategy Consulting отмечают умеренную диверсификацию поставок. На долю пяти категорий продукции из десяти приходится 86% торговли. Если говорить про конкретные продукты, то лидерами по объему в денежном выражении являются мороженые кальмары (55,7 млн долларов, или 15,3% импорта), готовый к употреблению угорь (52,8 млн долларов, или 14,5%), мороженые креветки (41,1 млн долларов, или 11,9%) и мороженый анчоус (33,7 млн долларов, или 9,3% импорта). В 2014 г. на долю этих продуктов приходилось 49,7% от общего импорта, а в 2018 г. – 51%.

Fishnews