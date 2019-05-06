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Установлены правила обязательной маркировки товаров

Правительство определило требования к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке. Кроме того, приняты общие правила маркировки.

Правила, утвержденные постановлением от 26 апреля 2019 г. № 515, распространяются на товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации. Документ определяет порядок формирования и нанесения средств идентификации и порядок представления информации об обороте таких товаров.

Проследить их оборот можно будет с помощью государственной информационной системы мониторинга, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. В положении, принятом правительством, указаны порядок создания информационной системы, ее развития, ввода в эксплуатацию, использования и вывода из эксплуатации. Прописано, каким образом в системе формируется информация и предоставляется участникам оборота товаров и ведомствам, как происходит обмен данными между этой и другими информационными системами.

При этом предусмотрено, что особенности маркировки для конкретных товаров или товарных групп, а также правила их мониторинга, могут устанавливаться отдельно. По информации пресс-службы правительства, общие правила маркировки товаров и создание информационной системы мониторинга позволят «определить единый подход и общее понимание процессов маркировки товаров, полномочия и обязанности участников этих процессов».

Напомним, 29 мая вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении определенного товара на рассмотрение всех стран ЕАЭС. В России разработать специальный закон о маркировке товаров идентификационными знаками планируют в текущем году.

Система маркировки, как заявляют власти, должна помочь бороться с некачественными товарами и фальсификатом. С 1 января 2019 г. вступил в силу федеральный закон о создании информационной системы мониторинга за оборотом маркированных товаров. Также в конце прошлого года правительство утвердило Концепцию создания и функционирования системы маркировки и прослеживаемости движения товаров.

Fishnews

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