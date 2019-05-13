13 мая 2019 года

Власти определили шаги по развитию экспорта

Для повышения отдачи от экспорта в правительстве предусмотрели работу по шести направлениям. Это в том числе создание комфортных условий для взаимодействия участника ВЭД с контролерами, модернизация пунктов пропуска, финансовые инструменты поддержки поставок.

Премьер Дмитрий Медведев утвердил Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г.

Новый документ должен помочь в достижении национальных целей развития, предусмотренных «майским» указом президента, сообщает корреспондент Fishnews.

Одна из задач, которые поставил Владимир Путин, став президентом в четвертый раз, создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.

План, утвержденный главой правительства, предусматривает, что для достижения этой цели будет вестись работа по шести направлениям.

Во-первых, власти делают ставку на создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта. Это в том числе экспортное и предэкспортное финансирование, лизинг и другие меры долгосрочной финансовой поддержки с учетом обязательств России в рамках ВТО.

Во-вторых, речь идет о создании единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств за рубежом.

В-третьих, для развития экспорта предполагается работать над устранением барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке и в экономическом сотрудничестве ЕАЭС.

В-четвертых, запланировано строительство, модернизация пунктов пропуска через госграницу, устранение логистических ограничений при перевозке экспортных товаров по железной дороге, морем или автомобильным транспортом.

В-пятых, предполагается внедрение к 2021 г. механизма «одного окна» для интеграции всех видов контроля международной торговли. Реализовать механизм информационной системы планируется на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

В-шестых, власти заявили о намерении содействовать развитию экспорта услуг, в том числе через упрощение валютного контроля.

Предполагается, что несырьевой неэнергетический экспорт достигнет в 2024 г. показателя 350 млрд долларов. Напомним, что по экспорту продукции АПК задана планка в 45 млрд долларов в год. Поставки рыбы и морепродуктов на внешний рынок должны вырасти в денежном выражении с нынешних 5,2 млрд долларов до 8,5 млрд долларов в год.

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» вошла в число ключевых инструментов для достижения цели по вовлеченности в глобальную экономику.

Важнейшую роль в решении этой задачи должен сыграть национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Fishnews