Новости
Дом Правительства Российской Федерации. Фото пресс-службы Госдумы

Власти определили шаги по развитию экспорта

Для повышения отдачи от экспорта в правительстве предусмотрели работу по шести направлениям. Это в том числе создание комфортных условий для взаимодействия участника ВЭД с контролерами, модернизация пунктов пропуска, финансовые инструменты поддержки поставок.

Премьер Дмитрий Медведев утвердил Единый план по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 г.

Новый документ должен помочь в достижении национальных целей развития, предусмотренных «майским» указом президента, сообщает корреспондент Fishnews.

Одна из задач, которые поставил Владимир Путин, став президентом в четвертый раз, создать в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.

План, утвержденный главой правительства, предусматривает, что для достижения этой цели будет вестись работа по шести направлениям.

Во-первых, власти делают ставку на создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта. Это в том числе экспортное и предэкспортное финансирование, лизинг и другие меры долгосрочной финансовой поддержки с учетом обязательств России в рамках ВТО.

Во-вторых, речь идет о создании единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств за рубежом.

В-третьих, для развития экспорта предполагается работать над устранением барьеров, изъятий и ограничений на внутреннем рынке и в экономическом сотрудничестве ЕАЭС.

В-четвертых, запланировано строительство, модернизация пунктов пропуска через госграницу, устранение логистических ограничений при перевозке экспортных товаров по железной дороге, морем или автомобильным транспортом.

В-пятых, предполагается внедрение к 2021 г. механизма «одного окна» для интеграции всех видов контроля международной торговли. Реализовать механизм информационной системы планируется на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ).

В-шестых, власти заявили о намерении содействовать развитию экспорта услуг, в том числе через упрощение валютного контроля.

Предполагается, что несырьевой неэнергетический экспорт достигнет в 2024 г. показателя 350 млрд долларов. Напомним, что по экспорту продукции АПК задана планка в 45 млрд долларов в год. Поставки рыбы и морепродуктов на внешний рынок должны вырасти в денежном выражении с нынешних 5,2 млрд долларов до 8,5 млрд долларов в год.

Госпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса» вошла в число ключевых инструментов для достижения цели по вовлеченности в глобальную экономику.

Важнейшую роль в решении этой задачи должен сыграть национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Все материалы

Крупным планом

Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

Конференция рыбаков: к чему пришли

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.