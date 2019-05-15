15 мая 2019 года

Проект постановления по крабовым квотам опубликовали для ОРВ

Министерство сельского хозяйства разместило для оценки регулирующего воздействия один из проектов постановлений, которые предстоит принять в рамках закона о крабовых аукционах.

На портал regulation.gov.ru опубликован проект постановления правительства «О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов, предоставленной в инвестиционных целях в области рыболовства, для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства».

Предусматривается, что срок действия договора составляет 15 лет. Если аукцион будет проводиться до 1 ноября, то срок устанавливается с 1 января следующего года, если после 1 ноября – с 1 января второго года, следующего за годом проведения аукциона.

Исходя из текста проекта, на победителей торгов планируется возложить обязательства по строительству судов. Для заключения договора о закреплении и предоставлении доли квоты потребуется копия договора с верфью, согласованного с Минпромторгом, а также график реализации проекта по строительству объекта инвестиций.

Предложена примерная форма договора о закреплении и предоставлении доли квоты. При этом если в законе говорится о предоставлении права на добычу на 15 лет, то в примерной форме по какой-то причине остался срок в 10 лет.

Напомним, что федеральный закон, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов, вступил в силу 12 мая . Введен новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты» .

Напомним, что на Fishnews также размещены пошаговые инструкции для регистрации заинтересованных участников на regulation.gov.ru, по заполнению личного кабинета и размещению мнений на портале.

Fishnews