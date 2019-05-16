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Промысел тихоокеанских лососей

Порядок переоформления договоров на участки ожидается в течение месяца

В ближайшее время выйдет нормативная база для переоформления рыбопромысловых участков на рыболовные, сообщил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, что рыболовные участки предусмотрены для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах, кроме внутренних морских вод РФ. Исключение – добыча анадромных видов рыб (к ним относятся и тихоокеанские лососи). В этом случае участки выделяются во внутренних водах и в территориальном море. Также закон предусматривает выделение участков для традиционного рыболовства КМНС и организации спортивно-любительского лова.

Глава федерального агентства отметил, что уже по итогам уточнения нормативной базы будет проведено совещание, чтобы переоформление прошло в том же оптимальном режиме, как это было с переоформлением договоров на закрепление квот.

На теме переоформления участков остановились и другие участники заседания ДВНПС, сообщает корреспондент Fishnews. Рыбаки связывают с этим процессом определенные риски, отметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. Работа крайне забюрократизирована, обратил внимание глава региона. «Хотелось бы максимально упростить эту процедуру, с тем чтобы минимизировать риски для пользователей, чтобы они не остались у нас без закрепленных участков», - подчеркнул губернатор.

Планируется, что приказ о переоформлении договоров выйдет в течение месяца, сообщил Илья Шестаков журналистам после заседания. Он обратил внимание, что время для переоформления еще есть – законом предусмотрен период до 1 января 2020 г. Необходимые правовые акты разработаны, сейчас они проходят процедуры регистрации в Минюсте, отметил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства. Он напомнил, что документы уже проходили общественные обсуждения. Поступило много предложений от рыбаков, они учтены, сообщил глава ведомства.

Fishnews

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