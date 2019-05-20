20 мая 2019 года

Минприроды собирается решить проблему марифермеров Приморья

Министерство природных ресурсов готово согласовать поправки, разрешающие аквакультурный бизнес на ООПТ Приморского края. Об этом заявил заместитель министра Иван Валентик.

Давнюю проблему с работой марикультурных хозяйств Приморья в границах региональных ООПТ обсудили в Минприроды. Во встрече участвовали представители Росрыболовства, краевого департамента рыбного хозяйства, Минвостокразвития, Минсельхоза, прокуратуры, пограничной службы, бизнеса, науки, сообщает корреспондент Fishnews.

Открывая совещание, заместитель министра природных ресурсов – руководитель Рослесхоза Иван Валентик напомнил, что предложенная Минприроды редакция поправок регион не устроила. В письме в министерство губернатор Олег Кожемяко констатировал, что фактически вводятся новые требования к режиму охраны ООПТ, фактически исключающие возможность занятия в этих местах марикультурой. Между тем в границах памятника природы находятся 17 участков десяти предприятий.

Директор департамента рыбного хозяйства Сергей Наставшев подтвердил: сложившаяся ситуация отрицательно сказывается на показателях рыболовства и аквакультуры. Представители Минвостокразвития поддержали версию изменений, подготовленную регионом, которая позволила бы без ущерба для природы реализовывать марикультурные проекты, обеспечить приток инвесторов.

Один из таких инвестпроектов хочет реализовать в Приморье иностранная компания, рассказал председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев. Он отметил, что последняя версия поправок является барьером, не позволяющим перспективным инвесторам зайти на акватории: выдвинутые для предприятий требования трудновыполнимы, при этом никто не отменяет необходимости прохождения ГЭЭ.

Также руководитель отраслевого объединения обратил внимание, что кроме образованных в 1974 г. памятников природы свободных вод для марикультуры в регионе практически нет. «Аквакультура Приморского края дальше развиваться не может, потому что остальные акватории находятся у нас под ограничениями Минобороны, Минтранса, Минприроды и как раз те акватории, о которых идет речь на этом совещании – их площадь составляет около 80 тыс. га – они наиболее перспективны именно для марикультуры. И чтобы зайти на эти акватории у нас буквально очередь из качественных инвесторов, которые готовы брать участки площадью по 5, 10 тыс. га», – заявил Роман Витязев.

Он напомнил, что поддержать подготовленные регионом поправки обещал вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. «Я занимаюсь этой проблемой четыре года и это совещание примерно 35-е, – подчеркнул глава союза. – Вызывает недоумение, что простой субъектовый вопрос дорос до такого уровня. Столько уважаемых людей тратят время на то, чтобы решить, на мой взгляд, несложную проблему! Просим Минприроды согласовать проект НПА именно в той редакции, которая была направлена Олегом Николаевичем во исполнение неоднократных поручений Юрия Петровича. Пока же на этих акваториях процветает ННН-промысел».

Заместитель директора Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) Сергей Поздняков в очередной раз подтвердил: пастбищное выращивание наиболее перспективных видов – трепанга и гребешка – при соблюдении базовых требований угрозы природе не несет.

Представители Пограничной службы ФСБ России констатировали, что сейчас на ООПТ действительно процветает нелегальный промысел. «Местные жители там осуществляют браконьерскую деятельность и, по прогнозам, будут ее осуществлять и далее», – сказал начальник отдела управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Станислав Сержанов.

При этом на встрече обратили внимание на правовую коллизию: пограничники ловят браконьеров, однако не могут охранять непосредственно участки. Но если поправки, разрешающие аквакультуру на ООПТ, примут, погранслужба постарается наладить максимально эффективное взаимодействие с марифермерами.

«Есть единодушное понимание, что марикультура – допустимый вид деятельности», – резюмировал Иван Валентик. По его словам, Минприроды отредактирует проект НПА, прописав там конкретные разрешенные виды деятельности. «Есть понимание полного «зеленого света». Есть поручение по барьерам в области экологической экспертизы – ее упрощения, соответствующее мнение Росприроднадзора. Можем комплексно решить», – обнадежил предпринимателей замминистра.

Он также отметил, что правительству региона необходимо проанализировать паспорта памятников природы: возможно, будет целесообразным отделить границы ООПТ от акваторий с участками либо вовсе поставить вопрос о необходимости наличия этих особо охраняемых территорий. «Это не федеральные ООПТ, это ваше. Решайте вопросы, мы вас поддержим, привлекайте ученых, готовьте обоснования», – поставил задачу Иван Валентик.

«В рамках памятников природы мы сегодня видим действительно возможность согласования аквакультуры. И понимаем, что это перспективное направление, которое привлекает иностранных инвесторов. Об этом дополнительно будет доложено в правительство по результатам совещания», – сообщил заместитель министра.

Fishnews