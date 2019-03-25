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Гребешок - один из самых популярных гидробионтов у аквафермеров Приморья

«Кабинетные сражения» за марикультуру Приморья продолжатся

Вице-премьер – полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев вновь поручил обеспечить работу аквафермеров на водных ООПТ Приморского края. Очередная версия поправок уже подготовлена и направлена в Минприроды.

Наболевший вопрос с аквакультурными хозяйствами в границах морских памятников природы Приморья обсудили на заседании правительственной подкомиссии по развитию рыбохозяйственного комплекса ДФО.

«Позиция губернатора – этим можно заниматься. С Минприроды РФ мы обсуждали эту ситуацию. Есть поручение усовершенствовать режим работы данных территорий. Регулирование данных территорий должно происходить внутри субъекта», - цитирует пресс-служба вице-премьера – полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

Как сообщает пресс-служба, даны поручения Минприроды, администрации Приморского края, Минвостокразвития, Росрыболовству, Агентству по привлечению инвестиций (АПИ), Фонду развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Они должны обеспечить правовое регулирование и осуществление аквакультуры в границах региональных памятников природы во внутренних морских водах залива Петра Великого. Ведомствам нужно будет представить доклад в правительство, при необходимости – с проектами нормативных правовых актов.

Региональный департамент рыбного хозяйства уже подготовил соответствующие изменения в решение исполкома краевого Совета народных депутатов от 29 ноября 1974 г. № 991. На заседании этим поправкам «дали ход». 22 марта сопроводительное письмо к проекту НПА подписал губернатор Олег Кожемяко и документ направили в Минприроды, рассказал Fishnews председатель Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

К письму прилагаются заключения отраслевой науки. В частности, в обосновании от Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) говорится, что «в настоящее время речь может идти не о нанесении ущерба окружающей среде, а лишь о восстановлении существующего ранее уровня биомассы ценных гидробионтов с помощью методов марикультуры». По мнению специалистов ТИНРО, особенности биологии и экологии трепанга и гребешка не дают оснований полагать, что их пастбищное культивирование может нанести ущерб природным сообществам.

Эксперты ДВО РАН также подтверждают, что экосистемы в границах морских памятников природы находятся в депрессивном состоянии, а применение современных технологий морской аквакультуры не только не нанесет ущерба, но и поможет восстановить природные запасы беспозвоночных.

При этом Роман Витязев предполагает, что в министерстве снова найдут формальный повод «завернуть» необходимый для региона документ, как это уже случилось с предыдущими версиями поправок по ООПТ Приморья, что в очередной раз сыграет на руку браконьерам.

Fishnews
НазадМетки: аквакультурадальний востокправительстворосрыболовство
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