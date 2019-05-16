16 мая 2019 года

О «рыбных» проблемах Астраханской области доложили президенту

Глава государства Владимир Путин провел в Ахтубинске совещание по вопросам социально-экономического развития Астраханской области. Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о планах по обновлению промыслового флота и проблеме с попусками воды на нерестилища.

Показатели хорошие

Во вступительном слове президент отметил, что регион обладает хорошей базой для развития. В числе естественных богатств области Владимир Путин назвал биоресурсы Волги и Каспия, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Министр экономического развития Максим Орешкин тоже обратил внимание на рыбную отрасль, заявив, что область занимает лидирующие позиции в рыболовстве и рыбоводстве.

«Есть целый ряд вопросов: это и изменение квот, и развитие аквакультуры, и развитие бренда региона. Здесь еще предстоит поработать, чтобы сделать полноценную программу развития именно в Астраханской области», - подчеркнул глава Минэкономразвития.

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что по рыбе в целом ситуация в Астраханской области достаточно хорошая, объемы добычи растут. «По сути, треть вылова в пресноводных водных объектах обеспечивает Астраханская область», - проинформировал он.

Есть прогресс и в развитии аквакультуры: регион обеспечивает 10% российского производства рыбоводческой продукции, занимая третье место по стране, рассказал Илья Шестаков.

Судов нужно больше

По словам руководителя ФАР, федеральное агентство видит возможность увеличения вылова на Каспийском море – до 100 тыс. тонн. «В связи с этим в соответствии с вашим поручением с Минпромторгом мы сейчас разработали программу поддержки по строительству новых судов, в том числе для Волжско-Каспийского бассейна, которая будет предусматривать компенсацию 30 процентов строительства новых судов именно для этих бассейнов», - отметил Илья Шестаков.

Сейчас же, по его словам промысел в Каспийском море ведут только два судна.

Нерестилищам требуется вода

Глава ведомства поднял также проблему попусков воды. Нынешняя система не оптимальна для естественного нереста, отметил он.

«Если необходимость попусков составляет, весеннее половодье, порядка 120, оптимальное – 120 кубических километров, то на этот год запланировано всего лишь 68, - обратил внимание руководитель ФАР. - И, конечно, естественно, что мы просто теряем значительный объем за счет того, что нет оптимального нереста на естественных нерестилищах».

Илья Шестаков подчеркнул, что этими вопросами занимается межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ, однако решения принимаются преимущественно в пользу энергетиков.

«Поэтому хотел бы еще раз попросить все-таки посмотреть и, может быть, в правительстве поработать над механизмом рассмотрения принятия решения в этом направлении, потому что хотя бы раз в три года создавать оптимальный режим именно для рыбохозяйственного комплекса», - озвучил инициативу глава ведомства.

Владимир Путин обещал отметить это в перечне поручений по результатам встречи.

Fishnews