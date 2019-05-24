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Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

Алексей Байталюк: Системные исследования сделают ресурсы доступнее

Одно из направлений расширения ресурсной базы для рыбной отрасли – глубоководный промысел. О том, как продвигаются глубоководные исследования, рассказал заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Он подчеркнул, что происходящая реорганизация отраслевых научно-исследовательских институтов не повлекла за собой негативных последствий для экспедиционной работы ведомственных НИС на Дальнем Востоке. «На сегодня все суда находятся в море за исключением НИС «Профессор Леванидов», которое проходит плановый ремонт», – отметил Алексей Байталюк.

Планирование экспедиций осуществляется в рамках перечня приоритетных исследований, которые сформировал совет директоров отраслевых научно-исследовательских организаций, обратил внимание руководитель ТИНРО.

Он рассказал также, за счет чего отраслевая наука может рекомендовать расширить ресурсную базу для рыболовства. В частности, одно из направлений – это увеличение вылова на больших глубинах, для чего в настоящее время ведутся специальные исследования в рамках программы «Глубоководный пояс дальневосточных морей».

«Надо признать, что даже с учетом наших сегодняшних усилий по исследованию глубоководных видов мы знаем, как мне кажется, лишь 20-25% из того, что реально происходит на глубинах более 700 м, – отметил Алексей Байталюк. – Исследования прошлого года, которые мы проводили на НИС и на промысловых судах, показали, что существуют участки для промысла глубоководных видов, о которых никто раньше не знал. Перспективны в первую очередь ресурсы макруруса и глубоководных крабов. Мы пока считаем, что находимся в начале исследований. Совместнаяпрограмма «Глубоководный пояс дальневосточных морей», которую в 2018 году анонсировали на коллегии Росрыболовства, будет продолжена и в текущем году. В этом году НИС «Профессор Кагановский» уже провело исследования в открытых водах – на Северо-Западном и Гавайском подводных хребтах. В июне туда отправится большая экспедиция РАН на НИС «Академик Лаврентьев» с сотрудниками ТИНРО на борту. Будут исследованы ресурсы и глубоководного района вблизи Владивостока – Гамовского каньона. Мы не рассчитываем на быстрые результаты, но если вести исследования системно, представляя себе итоговое назначение, – не только пищевая продукция, но и биологическое сырье, и лекарственные препараты, – то в течение обозримого будущего, пяти-десяти лет, эти ресурсы станут нам понятны и доступны для рационального использования».

Еще одним перспективным объектом для расширения ресурсной базы, по мнению ученого, является антарктический криль. «Наша страна силами двух судов проводит комплексные исследования в атлантическом секторе Антарктиды. Одно судно принадлежит рыбохозяйственной науке, второе – РАН. Они проведут исследования ресурсов, включая криль, в этом районе. В том числе пройдет эхоинтеграционная съемка. Последняя такая съемка здесь проводилась в середине «нулевых» годов российским судном. В текущем году предстоят достаточно масштабные исследования, поэтому неправильно говорить, что мы об этом районе забыли и ушли», – сообщил Алексей Байталюк.

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