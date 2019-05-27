27 мая 2019 года

У Минпромторга может прибавиться функций в рыбной отрасли

Полномочия по проверке соответствия инвестиционных проектов, которые реализуют получатели крабовых квот, предлагается закрепить за Министерством промышленности и торговли. Планируется, что ведомство создаст для этого специальную комиссию.

Для оценки регулирующего воздействия размещен проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций требованиям, предусмотренным договором на долю квоты добычи крабов в инвестиционных целях.

Как и в случае с «классическими» инвестиционными квотами, функции по проверке планируется закрепить за Минпромторгом. Предполагается, что министерство по согласованию с Росрыболовством создаст для этих целей специальную комиссию, ее деятельность будет регламентирована специальным положением.

Также проект постановления предусматривает, что Минпромторг по согласованию с Росрыболовством утвердит методику проверки, сообщает корреспондент Fishnews. В пояснительной записке к проекту отмечено, что проверка при необходимости может быть выездной.

Закон предусматривает механизм приостановления действия разрешения на добычу, если власти при проверке найдут основания для досрочного расторжения договора. Действие промыслового билета будет приостанавливаться до вступления в силу судебного решения.

Для заблаговременного принятия мер по приостановлению действия разрешения на добычу в проекте постановления предусмотрена обязанность инвестора предоставлять в Минпромторг России ежеквартальную отчетность о ходе реализации проекта по строительству объекта инвестиций, отмечено в пояснительной записке.

Когда закон только готовился, предлагалось закрепить в нем, что право на освоение квоты предоставляется после реализации инвестиционного проекта, однако эта инициатива не нашла нормативного отражения.

Минсельхоз также опубликовал для ОРВ:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях,

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона,

– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам.

Fishnews