24 мая 2019 года

Минсельхоз предложил порядок проведения крабовых аукционов

Министерство сельского хозяйства разместило для оценки регулирующего воздействия еще один проект постановления в рамках закона о крабовых квотах – предложены правила организации и проведения электронного аукциона.

Проект постановления правительства опубликован 23 мая на профильном портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Планируется, что организатором торгов будет выступать Росрыболовство или специализированная организация, отобранная на конкурсной основе в соответствии с законом о госзакупках и заключившая с ведомством договор.

Росрыболовство должно создать комиссию по организации проведения аукциона. Планируется, что федеральное агентство утвердит состав комиссии и порядок ее работы. В состав комиссии, согласно проекту, будут включены представители Росрыболовства и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (по согласованию).

Предполагается, что извещение о проведении торгов будет размещаться на сайте torgi.gov.ru одновременно с размещением на сайте электронной площадки аукциона не менее чем за 30 дней до дня окончания подачи заявок на участие в торгах. Одновременно должна размещаться аукционная документация. Планируется также предоставить Росрыболовству право дополнительно публиковать извещение в любых СМИ, в том числе электронных.

В извещении нужно будет указывать в том числе объект, который инвестор должен построить в России согласно договору на долю квоты. Перечень таких объектов, напомним, в законе не оговорен – список должно установить правительство.

На сайте torgi.gov.ru и на сайте электронной площадки предполагается публиковать и протокол аукциона. Росрыболовство будет заключать договор на долю квоты с победителем торгов не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 30 календарных дней со дня размещения информации о результатах аукциона в электронной форме на официальном сайте, говорится в проекте.

Планируется, что для заключения договора победитель торгов должен будет предоставить договор с судоверфью на строительство объекта инвестиций.

Ранее, 14 мая, Минсельхоза разместил для ОРВ проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты.

Оценка регулирующего воздействия направлена на то, чтобы определить и оценить возможные позитивные и негативные последствия принятия проектов актов, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

На Fishnews размещены пошаговые инструкции для регистрации заинтересованных участников на regulation.gov.ru, заполнения личного кабинета и размещения мнений на портале.

Федеральный закон, предусматривающий изменение принципов доступа к промыслу крабов, вступил в силу 12 мая. Введен новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Договоры на доли квот будут заключаться по результатам аукционов.

Росрыболовство рассчитывает провести торги по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях до 1 сентября – об этом сообщил журналистам глава ведомства Илья Шестаков. По закону при проведении аукциона до 1 ноября осваивать квоту можно будет с 1 января следующего года.

В бизнес-сообществе уже предложили подумать об участии общественности в обеспечении прозрачности процедуры аукционов.

Fishnews