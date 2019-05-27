27 мая 2019 года

Уловы под прицелом веб-камер

Росрыболовство совместно с ФСБ разработает концепцию использования дополнительных ТСК на судах рыбопромыслового флота. К 2023 г. предлагается помимо электронного промыслового журнала внедрить на флоте аудио- и видеофиксацию, электронный учет и взвешивание уловов.

У «Гонца» хромает качество

Вопрос о расширении применения электронных средств контроля за рыболовством обсуждался 24 мая на заседании правкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Сейчас на рыбопромысловых судах в качестве ТСК используются станции спутниковой связи «Инмарсат» или «Гонец» в связке с АИС. По словам руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, ведется работа по переходу всех судов на российскую систему, однако пока она «не позволяет передавать большие объемы информации», в том числе транслировать аудио- и видеоданные в режиме реального времени. Как сообщает корреспондент Fishnews, к качеству отечественной аппаратуры у рыбаков тоже есть претензии.

«Пользователями отмечаются недоработки судового оборудования в части защиты корпуса и соединительных кабелей от воздействий внешней морской среды», – доложил Илья Шестаков, добавив, что ведомство уже работает вместе с производителями устройств над устранением замечаний.

Председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев отметил, что проблема с «Гонцом» коснулась в первую очередь именно предприятий Северного бассейна. «В год у нас более 116 судов работает за 75 градусом, и мы с 1 января обязаны были установить эти приборы, – рассказал он на заседании. – К сожалению, качество приборов оставляет желать лучшего. Сейчас рыбаки вынуждены устанавливать по два «Гонца» на одно судно, из-за того что есть проблемы с выходом этих приборов из строя».

Возглавляющий комиссию вице-премьер Алексей Гордеев поинтересовался, какое ведомство отвечает за качество аппаратуры, и поручил разобраться с проблемами, о которых говорят рыбаки.

Маломерным судам предложили отчитываться по сотовой связи

Технические средства контроля должны стоять даже на маломерных судах, если они находятся в водах с пограничным режимом в темное время суток. Это уже требование Пограничной службы. А поскольку данные в систему мониторинга передаются по спутниковым каналам, стоимость установки такого оборудования стартует от 60 тыс. рублей.

По словам Ильи Шестакова, высокая цена становится дополнительным административным барьером для владельцев маломерных судов, что особенно актуально в Волжско-Каспийском и Азово-Черноморском бассейнах.

«В целях решения данного вопроса и формирования перечня дешевого и удобного в эксплуатации оборудования предлагаем совместно с ФСБ России проработать вопрос использования на судах длиной до 12 метров ТСК, осуществляющих передачу данных о местоположении с использованием сетей сотовой связи», – высказал мнение глава Росрыболовства. Он напомнил, что такие устройства уже применялись в 2017 г. на акватории Чудского и Псковского озер.

Контроль уходит в онлайн

На заседании правкомиссии представитель Росрыболовства отчитался о переходе отрасли на цифровую отчетность и внедрении на судах программного комплекса «Электронный промысловый журнал». «Сейчас разработан модуль для совместной работы с Пограничной службой ФСБ России по учету актов осмотра судов, возможность получения электронных разрешений на добычу водных биоресурсов, их связь с отгружаемой рыбопродукцией с борта судна для получения электронных ветсертификатов», - доложил Илья Шестаков.

Он отметил, что при вылове «неодуемых» или малоценных объектов промысла этих электронных средств контроля будет достаточно. Однако если речь идет о ценных или особо ценных видах ВБР, потребуется внедрение дополнительных ТСК.

«Это и средства аудио- и видеофиксации промысловой деятельности. Это оборудование для определения веса уловов водных биоресурсов, извлеченных из среды обитания, электронным способом, а также средства хранения и удаленного доступа к данным контроля. В целом такая система во многих странах, которые активно занимаются рыбопромысловой деятельностью, существует», – заявил руководитель рыбного ведомства.

Организовать тотальный электронный контроль на промысле предполагается к 2023 г. В связи с этим Илья Шестаков предложил «поручить ФСБ России совместно с Минсельхозом разработать концепцию применения и использования таких средств на судах рыбопромыслового флота», при этом Росрыболовство подготовит все необходимые изменения в нормативно-правовую базу. Предложение было поддержано правкомиссией с некоторыми оговорками. В частности, Владимир Григорьев выступил с просьбой вводить переходный период для предприятий при внедрении технических новшеств.

Трафик за счет судовладельца

Возросший объем передаваемых данных и необходимость создания инфраструктуры для их сбора, хранения и обработки потребуют дополнительных расходов, признают в Росрыболовстве. Илья Шестаков указал, что сейчас «вся передача данных идет за счет затрат федерального бюджета» и предложил «возложить оплату спутникового трафика, передаваемого от ТСК», на судовладельцев.

«Это не такие серьезные средства для всех судовладельцев – порядка 50 млн рублей, затрачиваемых ежегодно на приобретение услуг спутниковой связи», – заявил руководитель Росрыболовства.

Представители рыбопромышленных компаний обратили внимание, что такой шаг может привести к повышению себестоимости рыбопродукции. К тому же дополнительные затраты потребуются для закупки нового оборудования, например, видеокамер или серверов, и его обслуживания.

Алексей Гордеев попросил уточнить, какой в среднем будет сумма расходов, если разбить их на количество участников этой деятельности. «Еще не считали, но если взять там 500 судов, активно осуществляющих промысел, копейки по большому счету», – заверил Илья Шестаков.

Fishnews