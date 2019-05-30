30 мая 2019 года

Рыбакам Бурятии помогают на «омулевом безрыбье»

В Республике Бурятия оказывают поддержку людям, оставшимся без работы из-за запрета на промысел омуля. В частности, предусмотрены компенсации потери зарплаты, бесплатное переобучение и субсидии на открытие собственного дела.

Промышленный вылов омуля на Байкале и впадающих в него реках запрещен с 1 октября 2017 г. Введенная для спасения эндемика мера повлекла проблемы с трудоустройством населения, ранее занятого на промысле, переработке и продаже этой рыбы.

Тему подняли на пресс-конференции, которую президент Владимир Путин провел в декабре 2017 г. Глава государства поручил правительству совместно с властями Бурятии и Иркутской области принять дополнительные меры по трудоустройству. Затем премьер Дмитрий Медведев поставил соответствующие задачи перед Минтрудом, Минэкономразвития и региональными властями.

План мероприятий в рамках поручения президента реализуют в Бурятии. За поддержкой в региональную службу занятости населения обратились сельскохозяйственные производственные кооперативы «Ранжуровский» и «Кабанский рыбзавод». 46 их работников оказались под угрозой увольнения. Второй год подряд оба предприятия будут получать субсидию на компенсацию затрат по временному трудоустройству граждан.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства республики, работникам СПК компенсируют заработную плату с мая по ноябрь – на время запрета вылова омуля. Общие затраты бюджета Бурятии на выплаты в 2019 г. составят более 5,9 млн рублей. Остальное время предприятия будут добывать соровую рыбу.

Также жителям региона, потерявшим работу из-за запрета, служба занятости населения, кроме выплаты пособия, предлагает пройти переобучение, а также получить субсидию на открытие собственного дела. Все услуги оказываются бесплатно.

Fishnews