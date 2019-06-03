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Результаты рыбохозяйственной мелиорации Ильменя и вопросы организации промысла на озере рассмотрели на специальном совещании. Фото пресс-службы Росрыболовства

Ильмень усердно пропалывают

Проект мелиоративных работ на озере Ильмень рассчитан до 2021 г. Уже выкошено более 70 га водной растительности в Мстинской пойме, в этом году планируются дноуглубительные работы и выкос высшей водной растительности на реке Ловать.

Результаты рыбохозяйственной мелиорации Ильменя, а также вопросы организации рыболовства на озере рассмотрели участники специального совещания. Его провел в Великом Новгороде заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Чистка озера идет по плану

Напомним, решение о проведении мелиорации Ильменя было принято по итогам поездки президента Владимира Путина в Новгородскую область в сентябре 2016 г., а в январе 2017 г. этот вопрос вновь обсуждался на встрече главы государства с рыбаками. В прошлом году в Новгородской области начались мелиоративные работы.

«Мы достаточно много долго и занимаемся этой темой и, действительно, уже должны приближаться к результатам, о которых было заявлено. В 2019 году мы приступим к мелиорации реки Волга, а в 2020 году займемся новыми водоемами и их мелиорацией, чтобы разумно и более эффективно использовать их для рыбохозяйственного сектора», – рассказал Илья Шестаков.

Проект мелиоративных работ рассчитан до 2021 г. Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, уже выкошено более 70 га водной растительности в Мстинской пойме, в этом году планируются дноуглубительные работы и выкос высшей водной растительности на реке Ловать. В 2020 г. предполагается проведение мелиорации пойменных водоемов Ильменя.

Главрыбвод прирастет уникальным предприятием

На совещании также обсудили вопрос передачи Никольского рыборазводного завода имени В.П. Врасского в ведение ФГБУ «Главрыбвод». «Мы поддерживаем это решение, считаем необходимым оставить предприятие в федеральной собственности и передать в ведение Главрыбводу с тем, чтобы повысить его эффективность, начать его развивать более активно, так как завод действительно уникальный. Надо привести его в надлежащий вид, чтобы он был задействован как в выполнении госзадания, так и в компенсационных мероприятиях», – подчеркнул руководитель Росрыболовства.

В этом году завод отмечает 165 лет со дня основания – это старейшее в стране рыбоводное хозяйство. По словам начальника Северо-Западного филиала Главрыбвода Дмитрия Шмидта, скоро начнется оформление необходимой документации для передачи предприятия, процедура займет 6-10 месяцев. В течение этого времени разработают программу развития завода.

«Механические» вопросы

На встрече рассмотрели вопросы организации рыболовства на Ильмене и других водоемах. В том числе обсудили возможность применения механической тяги вместо паруса и мережей для добычи рыбы. Илья Шестаков поручил новгородскому филиалу ВНИРО провести дополнительные научные исследования по использованию механической тяги.

По словам врио руководителя Северо-Западного теруправления Росрыболовства Андрея Яковлева, необходимо предусмотреть контроль выходов мехмутников в озеро. «Ограничения позволят избежать нефиксируемых переловов», – отметил он.

По итогам совещания управлению организации рыболовства совместно с отраслевой наукой поставлены задачи изучить проблемные вопросы и проработать рациональные решения. «Безусловно, мы должны находить баланс между сохранением запасов водных биоресурсов, их промысловым изъятием, возможностями для рыбаков-любителей. Эти компромиссные решения мы можем прописать в рамках изменений в правила рыболовства. Важно подходить к этим решениям взвешенно, на основе выводов науки», – резюмировал глава ведомства.

Fishnews

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