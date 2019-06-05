05 июня 2019 года

Камчатских лососей возьмут под усиленную защиту

В Камчатском крае во время лососевой путины усилят охрану рек, нерестилищ и транспортных путей. В региональном правительстве подготовят также предложение в Минтранс: ограничить объем икры в ручной клади и личном багаже при авиаперевозках.

Организацию контрольных мероприятий по пресечению браконьерского промысла в период «красной» путины рассмотрели в Камчатском крае. Координационное совещание по обеспечению правопорядка провел губернатор Владимир Илюхин.

Напомним, в этом году в регионе планируется добыть около 320 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

«Сохраняется бассейновый принцип промысла, рыбопромысловые участки объединены в группы, на которые установлены объемы вылова. Пользователи при оформлении разрешений самостоятельно определяют, какие рыбопромысловые участки будут участвовать в промысле, при этом лов ведется в пределах объемов, установленных для группы. В целях оперативного регулирования промысла, предприятия обязаны ежесуточно предоставлять в территориальное управление Росрыболовства сведения о вылове. Как и в предыдущие годы, по предложениям КамчатНИРО введена система проходных дней на морских и на речных участках», – рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Среди основных задач правоохранителей – пресекать доставку нелегальной рыбопродукции в Елизовский муниципальный район, в Петропавловск-Камчатский, чтобы предотвратить дальнейшую транспортировку незаконных уловов за пределы региона.

Особое внимание планируется уделить организации работы оперативных групп в районах нерестилищ, усилению охраны рек, на которых расположены рыбоводные заводы, и контролю над транспортировкой уловов с мест вылова, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

«Опыт прошлых лет показал эффективность наших совместных действий. В целях организации контрольно-надзорной деятельности на период путины 2019 года управлением проведен расчет сил и средств. На его основании будет выставлено 69 круглосуточных стационарных постов, 21 из них – межведомственного состава. На сегодняшний день в Елизовском и Усть-Большерецком районах организована работа 8 стационарных постов. Кроме того, будет организована работа 33 мобильных групп межведомственного состава в районах нерестилищ, в устьях крупных нерестовых рек и в районах дорожных выездов с этих рек», – проинформировал руководитель Северо-Восточного теруправления Росрыболовства Александр Христенко.

По его словам, всего к контрольно-надзорным мероприятиям планируется привлечь более 450 человек. Помимо сотрудников теруправления и рыбинспекторов, прикомандированных из других регионов, к охране рек в период путины присоединятся представители силовых, правоохранительных, контролирующих органов края, а также общественные инспекторы от региональных ассоциаций рыбопромышленников.

По итогам заседания поставлены задачи. Так, региональному министерству рыбного хозяйства поручено подготовить предложения по внесению изменений в федеральное законодательство: планируется ограничить объемы авиаперевозки лососевой икры в ручной клади и личном багаже. Инициативу направят в Минтранс РФ.

Fishnews