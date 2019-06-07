07 июня 2019 года

В Приморье осваивают фьючерсные сделки по рыбе

Первую фьючерсную сделку заключили участники проекта «Приморская рыба». Торговые сети активно подают заявки на покупку различных видов рыбопродукции по такой схеме, сообщили в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

Напомним, прогноз науки по вылову тихоокеанских лососей на 2019 г. составляет 461 тыс. тонн, основные объемы придутся на Камчатский край – более 320 тыс. тонн. Рынок Приморского края традиционно будет делать ставку на поступление красной рыбы из соседних регионов: собственные объемы вылова лососевых, по прогнозам, составят несколько сотен тонн.

С 2018 г. для повышения доступности рыбопродукции для жителей Приморья в крае начала действовать социальная программа. Ее участники – рыбопромышленные компании Дальнего Востока, местный ретейл и организатор биржевых торгов в лице АО «ДАРД». Участие последнего позволило развернуть в рамках проекта «Приморская рыба» эксперимент по прямой продаже продукции рыбопромышленников торговым сетям на товарном рынке Биржи «Санкт-Петербург».

С ноября 2018 г. было заключено 89 биржевых сделок на сумму свыше 36 млн рублей, реализовано более 373 тонн рыбопродукции, сообщили Fishnews в «Дальневосточном аукционном рыбном доме».

«Результаты эксперимента и опрос его участников показали – такая схема реализации рыбопродукции торговым сетям имеет целый ряд преимуществ по сравнению с традиционной. Так, ретейл отметил возможность выбирать и ежедневно закупать в нужном объеме интересующую их продукцию. Что важно, упрощается и ускоряется процедура заключения договора поставки. Кроме того, улучшается контроль за качеством продукции и движением денежных и товарных потоков», – рассказал генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин.

Новый опыт

В 2019 г. проект получил продолжение. В настоящее время из числа его участников на биржевой площадке аккредитована 31 компания: это практически все розничные торговые сети Приморья, а также Госпродагентство и 4 рыбодобывающих предприятия – «Корякморепродукт», РРПК, «Океанрыбфлот» и РК «Дружба».

Новым опытом для участников эксперимента стало заключение фьючерсной биржевой сделки, т.е. с отсрочкой поставки. При этом, как пояснил Сергей Лелюхин, покупатель вносит на счет продавца задаток в размере 5% от стоимости продукции. Оставшуюся сумму рыбопромышленная компания получает непосредственно перед отгрузкой товара с холодильного склада. По закону в случае непоставки продукции продавец обязан вернуть задаток в двойном размере.

Участниками первой такой сделки стали «Корякморепродукт» и Госпродагентство Приморского края. На бирже было приобретено около 100 тонн горбуши по цене 100 рублей за килограмм – такой ценовой лимит на этот вид рыбы рекомендован соглашением, которое подписали участники социальной программы.

«Лососевая путина на Дальнем Востоке началась, но большой процент первых уловов уже законтрактован. А фьючерсные биржевые сделки дают гарантию ретейлу на получение рыбопродукции напрямую от производителей, а не втридорога от перекупщиков и по остаточному принципу, – отметил Сергей Лелюхин. – На сегодняшний день у нас уже имеется несколько заявок от Госпродагентства и торговой сети «Рэми» на покупку более 600 тонн горбуши, наваги камбалы, минтая и кальмара по такой схеме».

По словам представителя аукционного рыбного дома, ДАРД совместно с краевыми властями продолжает работу по привлечению к эксперименту новых участников и призывает рыбопромышленников проявлять большую активность в этом направлении.

Fishnews