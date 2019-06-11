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Правительство поделилось концепцией нового КоАП

Правительство поделилось концепцией нового КоАП

Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях опубликована на сайте правительства. Ввести в действие новый КоАП предполагается с 1 января 2021 г.

Подготовить концепцию нового КоАП поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. 1 июня Минюст внес концепцию нового кодекса в правительство. Ее подготовкой занимались в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы.

Предполагается, что новый КоАП станет более компактным и четким, чем действующий кодекс, заявил ранее глава правительства. Нынешний документ он назвал «тяжеловесным, трудным».

За 17 лет со дня вступления в силу действующего кодекса в него внесено более 4800 изменений, отмечено в концепции. При этом такие правки не системны. Это в конечном счете негативно влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц.

Отмечено, что переиздание КоАП должно осуществляться в привязке к реформе контрольно-надзорной деятельности – с риск-ориентированным подходом к назначению наказания и профилактикой, сообщает корреспондент Fishnews.

Часть концепции посвящена внесению изменений в законодательные акты об административных правонарушениях. Предлагается сохранить положение о том, что любые изменения в КоАП вносятся только отдельными федеральными законами.

При подготовке и предварительном рассмотрении инициатив об изменении кодекса должна анализироваться практика применения действующих норм, данные статистики, полагают авторы концепции.

Также они считают необходимым закрепить норму о том, что законопроекты о внесении изменений и дополнений в кодекс могут вноситься в Госдуму, только если есть официальный отзыв правительства. Такие федеральные законы должны вступать в силу не раньше чем через три месяца со дня их официального опубликования, за исключением случаев, когда иное прямо указано в ФЗ.

Опираясь на характер и степень общественной вредности, предлагается выделить категории административных правонарушений. При этом в зависимости от категории правонарушения должны устанавливаться различные виды и размеры административных наказаний.

Планируется выделить в качестве субъекта административных правонарушений индивидуального предпринимателя – помимо граждан, должностных лиц и юридических лиц.

Отмечено, что нужно изучить виды административных наказаний «с точки зрения их адекватности современным вызовам, (…) а также проблемам соотношения административных наказаний друг с другом при альтернативности их назначения».

Отдельно разработчики концепции остановились и на использовании такого административного наказания, как предупреждение. Отмечено, что если нарушитель предотвратил вредные последствия, добровольно устранил или возместил вред либо ущерб, то штраф должен назначаться в минимальном размере или заменяться на предупреждение.

Авторы концепции указали, что содержащиеся в ней подходы могут быть изменены в процессе работы над текстом нового кодекса.

Fishnews

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