18 апреля 2019 года

Что пообещал бизнесу Дмитрий Медведев

Для достижения целей по темпам экономического роста надо улучшать деловой климат, заявил премьер Дмитрий Медведев в отчете для Госдумы. Глава правительства перечислил шаги, которые власти делают или собираются сделать для этого.

Без «гильотины» не обошлось

Начал премьер-министр с традиционной темы избыточного регулирования. Система контроля и надзора, по словам Дмитрия Медведева, серьезно перенастраивается. «Наша цель – избавить бизнес от избыточных и порой бессмысленных требований, это тысячи документов, зачастую они дублируют друг друга, противоречат друг другу», - пообещал глава правительства и напомнил о механизме «регуляторной гильотины».

Отметим, с 1 января 2021 г. все требования, соблюдение которых проверяется при госконтроле, должны быть отменены. Им на смену, по замыслу властей, придут современные нормы с учетом риск-ориентированного принципа. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Более чем 9 тысяч – в такую цифру Дмитрий Медведев ранее оценил количество нормативно-правовых актов, с которыми предстоит разобраться.

Облегчит жизнь новый КоАП

Затем глава правительства обратился к наказаниям за преступления в экономической сфере. «Очевидно, что помещать под стражу во время следствия по экономическим преступлениям можно лишь в качестве особой крайней меры, и вообще для бизнеса лишение свободы должно стать относительно редким наказанием», - заявил премьер. В таких случаях, по его словам, гораздо эффективнее крупные штрафы, возмещение убытков в гражданском процессе.

Глава правительства сообщил, что в ближайшее время будет подготовлена концепция нового кодекса об административных правонарушениях. Выполнить эту работу Дмитрий Медведев поручил до 1 июня 2019 г. Задача поставлена Министерству юстиции, Минэкономразвития, с участием заинтересованных органов госвласти и экспертных организаций.

Сейчас КоАП, по словам премьера, «тяжеловесный, трудный». «Предприниматели просто не успевают фиксировать, что они нарушили в очередной раз, поэтому новый кодекс должен стать более компактным и более четким», - сказал председатель правительства.

Ранее власти уже предпринимали попытку обновить КоАП. Большое внимание тогда было приковано в том числе к новым статьям, предусматривающим ответственность за нарушения в области рыболовства. Однако новый кодекс тогда так и не вышел, сообщает корреспондент Fishnews.

Валютный контроль: курс на смягчение

Следующим пунктом в речи премьера прошло смягчение валютного регулирования. Предлагается отменить уголовную ответственность за уклонение от возврата денежных средств при экспортных операциях, ограничиться административными мерами, отметил Дмитрий Медведев. «В ближайшее время такого рода законопроект будет подготовлен. Но, наоборот, если происходит вывод средств и сокрытие имущества за границей, бизнес должен нести более строгую ответственность», - сказал он.

Первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов ранее заявил, что правительство ждет принятия законов, смягчающих валютное регулирование для экспортеров, в весеннюю сессию.

И снова – о стабильности

Дмитрий Медведев напомнил о своем обещании в течение шести лет не повышать налоговый пресс. «Предприниматель должен быть уверен, что его инвестиции защищены надежно, а правила стабильны. Поэтому мы приняли принципиальное решение – в ближайшие шесть лет налоговую нагрузку не увеличивать», - сообщил премьер. Далее он отметил важность продления амнистии капиталов: механизм пролонгируют еще на год. Законопроекты об этом уже проходят Госдуму.

«С участием бизнеса мы разработали несколько новых инвестиционных режимов, главная задача которых – гарантировать неизменность налоговых и регуляторных условий», - подчеркнул важность стабильности Дмитрий Медведев.

Он рассказал о подготовке законопроекта о защите и поощрении капиталовложений. «Инвесторам, которые вложат не менее 1 млрд рублей в социальную сферу, промышленность, сельское хозяйство и цифровую экономику, должна быть обеспечена стабильность порядка уплаты налога на добавленную стоимость, а также предоставлена возможность компенсировать часть затрат на создание необходимой инфраструктуры – за счет сокращения налоговых платежей», - объяснил глава правительства.

Законопроект в ближайшее время будет направлен в Госдуму, в кабмине рассчитывают, что документ примут в весеннюю сессию. Предлагаемый закон Дмитрий Медведев назвал своего рода инвестиционным кодексом.

… Но не для краба

Выступая с отчетом в Госдуме, премьер ответил на вопрос депутата Андрея Андрейченко о крабовых аукционах. Исторический принцип распределения квот в какой-то момент пришел в несоответствие с необходимостью обновления основных фондов отрасли, заявил по этому поводу глава правительства.

При этом он не исключил, что правительство в некой перспективе может вернуться к разговору о законе по крабовым квотам. «Правительство всегда готово обсуждать не только то, что работает, но и то, что не работает должным образом. Это касается любого закона», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Fishnews