05 июня 2019 года

Крабовые проекты обсудили у главы Росрыболовства

Продолжается подготовка к крабовым аукционам. Вопросы бизнеса к проектам правовых актов для проведения торгов обсуждались на совещании у заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова.

Всего в рамках реализации закона о крабовых квотах потребуется принять 10 нормативно-правовых актов, которые непосредственно регулируют процедурные моменты, напомнил в начале совещания Илья Шестаков. Он сообщил, что все проекты, кроме одного, на сегодняшний день разработаны. Часть размещена на портале regulation.gov.ru для оценки регулирующего воздействия.

Глава ведомства отметил, что предложения по лотам сформированы так, чтобы в торгах могли участвовать не только крупные, но и средние предприятия и при этом построенные суда были бы эффективны. При определении требований к объектам инвестиций решено было уйти от избыточной детализации исходя из специфики рынка крабовой продукции.

К объектам промысла есть вопросы

Как показало обсуждение, у бизнеса остаются вопросы по перечню видов крабов, которые предлагается выставлять на торги. В апреле регулятор направлял бизнесу проекты о перечне объектов промысла и о «нарезке» лотов. В частности, планировалось не отправлять на аукционы виды крабов (по районам промысла), доли по которым были реализованы на торгах за последние десять лет. Однако хотелось бы знать, какова позиция сейчас, спросил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов.

Позиция не изменилась, заверил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства. При этом, как уточнили в Минсельхозе, размещению на regulation.gov.ru проект распоряжения не подлежит.

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков напомнил, что направлял предложения об исключении ряда объектов из числа выставляемых на аукционы. Это краб-стригун опилио Западно-Камчатской подзоны, равношипый краб Западно-Камчатской подзоны, стригун бэрди Западно-Беринговоморской зоны и Карагинской подзоны, камчатский краб Северо-Охотоморской подзоны, синий краб Северо-Охотоморской подзоны. По этим объектам либо общий допустимый улов незначителен и промысел осуществляет достаточно большое количество пользователей, либо незначителен объем квоты в составе лота. Также руководитель объединения предложил подумать об исключении единственного лота – Японское море и Курилы, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов обратил внимание на такие специфичные объекты промысла, как глубоководные крабы-стригуны красный и ангулятус. Во-первых, есть вопросы по экономической обоснованности расчетов. Регулятор, правда, продолжает настаивать, что все посчитано верно.

Во-вторых, глубоководным крабам по-прежнему закрыт путь на российский рынок: до сих пор не решена проблема с нормативами по содержанию мышьяка, напомнил руководитель АРПП. Он предложил сначала разобраться с вопросами ПДК, а потом уже включать глубоководных крабов в аукционный перечень.

Пакеты лотов c небольшими объемами по отдельным объектам действительно есть, признал замруководителя Росрыболовства Петр Савчук. Однако концепция изначально не предусматривала исключений, кроме тех видов краба (в определенных районах промысла), доли по которым уже были реализованы на торгах. «На наш взгляд, эта логика наиболее прозрачная, простая», – заявил представитель ведомства. Хотелось бы придерживаться первоначального подхода, иначе могут возникнуть вопросы у той же антимонопольной службы, считают в Росрыболовстве.

Исключать какие-то виды не планируется, но можно подумать о том, как перекомпоновать лоты, чтобы получатель пакета мог работать более эффективно, предложил Илья Шестаков.

О нормативах по мышьяку замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства сказал, что процесс решения вопроса затягивается, не удается преодолеть позицию Роспотребнадзора. «Мы занимаемся этим – и мы, и Россельхознадзор, – но, к сожалению, все это достаточно медленно и сложно идет», – отметил глава федерального агентства.

С чем справятся верфи

Волнующий вопрос – где будет строиться флот под крабовые квоты, справятся ли российские верфи с заказами. Проект постановления предусматривает, что суда под квоты добычи крабов на Дальневосточном бассейне должны строиться на верфях в регионах ДФО.

Такое требование включили, исходя из протокола заседания подкомиссии Юрия Трутнева, однако нужно учесть, что там был еще один пункт – о необходимости увязать сроки торгов с модернизацией и строительством верфей на Дальнем Востоке, напомнил Александр Дупляков.

В объединении считают, что пункт об обязательном строительстве в ДФО надо исключить, так как при нынешних условиях выполнить его будет невозможно.

Руководитель ассоциации обратил внимание, что важно дать требования по локализации, как это уже предусмотрено по инвестиционным квотам, введенным в 2016 г. Нужно конкретизировать этот пункт в предлагаемых требованиях к проектам и объектам инвестиций.

Предложено упростить график реализации проекта. Эта инициатива будет рассмотрена совместно с Минпромторгом, пообещали в Федеральном агентстве по рыболовству.

Бизнес хочет ясности по срокам и площадке торгов

Предельный срок заключения договора на долю квоты Ассоциация добытчиков краба предлагает увеличить до 60 календарных дней. Недавно о необходимости такого продления на заседании рабочей группы в Госдуме заявил и депутат Андрей Андрейченко.

Также Александр Дупляков обратил внимание на необходимость разобраться с процедурой согласования с Минпромторгом договора с верфью.

Бизнес хотел бы ознакомиться и с предлагаемой методикой проверки соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций требованиям, предусмотренным договором на долю квоты. Такой документ уже готовится совместно с Минпромторгом, в ближайшее время его планируется представить, рассказали в Росрыболовстве. Глава ведомства пригласил ВАРПЭ принять участие в подготовке. Президент ассоциации Герман Зверев сообщил, что с Министерством промышленности и торговли уже запланирована встреча по этому вопросу.

На совещании был поднят вопрос и об участии представителей общественности в организации и проведении аукционов. Эту идею уже поддержали в разных регионах – как на Дальнем Востоке, так и на Северном бассейне. Согласно проекту правил организации и проведения торгов, Росрыболовство должно создать специальную комиссию. Можно предусмотреть, чтобы к ее работе на общественных началах привлекались представители общественных рыбохозяйственных объединений без права совещательного голоса, предложил президент АРПП.

Илья Шестаков к идее общественного участия отнесся скептически, но обещал, что предложение не останется без внимания.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов предложил разработать график, который позволит наглядно представить сроки по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях. Такой опыт уже был в прошлом году, когда проводилась кампания по перезакреплению долей квот на новый период.

Также, по словам Максима Козлова, нужно предусмотреть возможность использования банковской гарантии по аналогии с «классическими» инвестиционными квотами. Это может стать защитой от ситуаций, когда инвестор не выполнит обязательств по строительству судна. Руководитель Росрыболовства согласился, что такое предложение стоит рассмотреть.

Крабовые торги, согласно закону, будут проводиться в электронной форме. У представителей бизнес-сообщества возникают правомерные вопросы по этой процедуре, необходимо детальное рассмотрение, прокомментировал Петр Савчук.

Герман Зверев попросил сообщить, по каким принципам будет выбираться электронная площадка и в какие сроки. Руководитель Росрыболовства поручил в ближайшее время разработать конкурсную документацию.

Fishnews