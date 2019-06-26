26 июня 2019 года

Подготовку к крабовым аукционам обсудит общественный совет

Общественный совет при Росрыболовстве планирует рассмотреть вопросы организации торгов по распределению крабовых квот. Бизнес волнует, каким образом будут проходить аукционы.

Заседание Общественного совета при Росрыболовстве запланировано на 27 июня. Предполагается, что на встрече федеральное агентство представит информацию о принципах отбора специализированной организации для проведения электронных аукционов по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что по закону организатором торгов может выступать Росрыболовство или специализированная организация, привлеченная ведомством в соответствии с законом о госзакупках.

Проведение аукционов в электронной форме при этом обеспечивается оператором электронной площадки из числа тех, что функционируют в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных услуг.

Порядок организации и проведения аукциона должно установить Правительство РФ. В мае Минсельхоз разместил для процедуры оценки регулирующего воздействия проект такого документа. Были опубликованы и другие проекты правовых актов в рамках закона о крабовых квотах.

4 июня подготовка подзаконной базы обсуждалась на совещании у заместителя министра сельского хозяйства – руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова. На этой встрече президент ВАРПЭ, председатель общественного совета Герман Зверев попросил сообщить, по каким принципам будет выбираться электронная площадка и в какие сроки.

Илья Шестаков ранее сообщил СМИ, что на крабовых торгах ожидается ажиотаж и «достаточно серьезные» цены.

«Мы видим очень много компаний, которые заинтересованы в участии в аукционах. Причем большое количество – именно компании, которые крабовым бизнесом не занимались», – заявил глава ФАР.

Fishnews