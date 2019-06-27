27 июня 2019 года

Росрыболовство подбирает площадку для крабовых аукционов

Вопросы организации торгов по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях рассмотрели на заседании Общественного совета при Росрыболовстве 27 июня.

По закону, организатором торгов может выступать Федеральное агентство по рыболовству или специализированная организация, привлеченная ведомством в соответствии с законом о госзакупках, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас разрабатываются правила проведения электронных торгов. Традиционно организацией аукционов занимается Росрыболовство, поэтому речи о специализированной организации не идет, рассказал на заседании общественного совета начальник управления экономики и инвестиций ФАР Андрей Михалевич.

Проведение аукционов при этом должно обеспечиваться оператором электронной площадки. Она будет выбираться в соответствии с распоряжением правительства от 12 июля 2018 г. № 1447. Напомним, что этот документ определяет перечень из восьми операторов электронных площадок для проведения закупок по 44-му и 223-му федеральным законам.

Планируется провести консультации со всеми площадками, посмотреть, какие условия они предлагают, - такое обсуждение уже стартовало, отметил руководитель управления.

Общественный совет принял информацию, озвученную представителем федерального агентства, к сведению.

Fishnews