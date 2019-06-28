Росрыболовству добавят «крабовых» полномочий
Минсельхоз опубликовал еще один проект постановления для реализации закона об аукционах по распределению квот вылова крабов. Распределять квоты по пользователям будет Росрыболовство. Планируется, что информация о результатах будет публиковаться на сайте ведомства.
Проект постановления «О распределении объема части ОДУ водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи крабов, предоставленной в инвестиционных целях…» размещен на портале regulation.gov.ru.
Распределение квот по пользователям предполагается закрепить за Федеральным агентством по рыболовству. Схема планируется традиционная: чтобы рассчитать объем для предприятия, закрепленную за ним долю квоты будут умножать на общий допустимый улов, утверждены применительно к квоте добычи крабов в инвестиционных целях.
Согласно проекту постановления, Росрыболовство будет утверждать распределение до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства. Информация о результатах должна в течение 5 рабочих дней со дня утверждения распределения размещаться на сайте ФАР.
Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз ранее опубликовал еще пять проектов по крабовым квотам:
– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях,
– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона,
– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам,
– проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций,
– проект постановления о внесении изменений в порядок распределения ОДУ по видам квот.
Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил СМИ, что на крабовых торгах ожидается ажиотаж и «достаточно серьезные» цены.
Росрыболовство сообщило, что уже прорабатывает вопрос об электронной площадке для аукциона.
Fishnews