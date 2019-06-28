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Добыча крабов на Дальнем Востоке

Росрыболовству добавят «крабовых» полномочий

Минсельхоз опубликовал еще один проект постановления для реализации закона об аукционах по распределению квот вылова крабов. Распределять квоты по пользователям будет Росрыболовство. Планируется, что информация о результатах будет публиковаться на сайте ведомства.

Проект постановления «О распределении объема части ОДУ водных биоресурсов, утвержденного применительно к квоте добычи крабов, предоставленной в инвестиционных целях…» размещен на портале regulation.gov.ru.

Распределение квот по пользователям предполагается закрепить за Федеральным агентством по рыболовству. Схема планируется традиционная: чтобы рассчитать объем для предприятия, закрепленную за ним долю квоты будут умножать на общий допустимый улов, утверждены применительно к квоте добычи крабов в инвестиционных целях.

Согласно проекту постановления, Росрыболовство будет утверждать распределение до 30 декабря года, предшествующего году осуществления рыболовства. Информация о результатах должна в течение 5 рабочих дней со дня утверждения распределения размещаться на сайте ФАР.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз ранее опубликовал еще пять проектов по крабовым квотам:

– проект постановления, регламентирующего подготовку и заключение договора на долю квоты добычи в инвестиционных целях,

– проект постановления о правилах проведения электронного аукциона,

– проект постановления о требованиях к объектам инвестиций и к инвестиционным проектам,

– проект постановления о проверке соответствия инвестиционных проектов и объектов инвестиций,

– проект постановления о внесении изменений в порядок распределения ОДУ по видам квот.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил СМИ, что на крабовых торгах ожидается ажиотаж и «достаточно серьезные» цены.

Росрыболовство сообщило, что уже прорабатывает вопрос об электронной площадке для аукциона.

Fishnews

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