28 июня 2019 года

Рыбаки хотят плотнее пообщаться с ФАС

Общественный совет при Росрыболовстве предложил провести с Общественным советом при ФАС совместное заседание и обсудить доклад антимонопольного ведомства о состоянии конкуренции в рыбной отрасли.

Ранее ФАС разместила для обсуждения проект ежегодного доклада в правительство о состоянии конкуренции. Раздел 3.18 посвящен ситуации в рыбохозяйственном комплексе. Несмотря на серьезные изменения в отраслевом законодательстве, включая аукционы по распределению крабовых квот, принятые по инициативе антимонопольщиков, оценка ведомства за год не изменилась.

На общем собрании ВАРПЭ рыбопромышленники обратили внимание, что в проекте практически без изменений повторяются тезисы из прошлогоднего доклада. Смысл их сводится к тому, что существующая система регулирования рыбной отрасли несовершенна. ФАС по-прежнему считает исторический принцип распределения квот на вылов водных биоресурсов барьером для конкуренции и прихода в рыбодобычу новых игроков.

Как сообщает корреспондент Fishnews, даже введенные в 2016 г. не без сопротивления рыбацкого сообщества инвестиционные квоты, по мнению антимонопольного органа, являются свидетельством «низкой инвестиционной деятельности участников рынка». Еще одной проблемой, препятствующей развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе, с точки зрения ФАС, остается возможность закрепления за лицами (группами лиц) долей квот добычи ВБР «в монополистических размерах (до 100%)».

В ведомстве считают важным продолжить работу по созданию условий для входа на рынок добычи водных биоресурсов новых участников, а также исключению условий, способствующих его монополизации. Речь идет в том числе о реализации утвержденной правительством дорожной карты, раздел которой «Рыбохозяйственный комплекс» включает и крабовые аукционы, и инициативу по перераспределению каждые несколько лет части квот на электронных торгах.

В связи с этим Общественный совет при Росрыболовстве на заседании 27 июня предложил организовать совместное обсуждение проекта доклада с Общественным советом при ФАС. Соответствующее обращение решено направить в аппарат правительства и Общественную палату.

Подробный материал о докладе антимонопольной службы читайте здесь: https://fishnews.ru/news/36758. В пресс-службе ведомства уточнили, что документ направлен в правительство.

Fishnews