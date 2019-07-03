03 июля 2019 года

У РРПК прибавилось проектов под инвестквоты

По результатам аукциона на понижение под проекты «Русской рыбопромышленной компании» будут закреплены доли квот вылова минтая и сельди на Дальневосточном бассейне и трески и пикши на Северном.

РРПК заявила о готовности в рамках программы инвестиционных квот построить еще четыре рыбопромысловых судна для Дальневосточного бассейна и береговой завод на Северном бассейне.

Доли квот под эти проекты определены в рамках аукциона на понижение. Речь идет о компаниях «Русский монарх», «Нордеко», «Приморский муссон», «Кедр Плюс».

После завершения строительства судов квота компании на вылов минтая и сельди будет увеличена более чем на 80 тыс. тонн, с вводом в эксплуатацию завода квота по треске и пикше вырастет на тысячу тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Результаты аукциона открывают возможности для расширения инвестиционной программы РРПК, которая активно реализуется сегодня, - заявил генеральный директор «Русской рыбопромышленной компании» Федор Кирсанов. – Мы уже заметно продвинулись в строительстве серии из шести супертраулеров, а также двух рыбоперерабатывающих заводов, квоты под которые закреплены в рамках предыдущих раундов программы инвестквот. Сегодня мы с уверенностью можем говорить об эффективности механизма инвестиционных квот, благодаря которым возрождается отечественное судостроение, строительство береговых перерабатывающих мощностей, обновляется промысловый флот, который ждал этого несколько десятилетий».

Новый флот будет построен на Адмиралтейских верфях (Санкт-Петербург), где ведется строительство серии из шести судов для РРПК. Каждое из них рассчитано на вылов и переработку более 50 тыс. тонн рыбы в год, отметили в компании. Первые из российских супертраулеров будут введены в эксплуатацию уже в 2021 г.

Строительство завода по переработке трески и пикши проектной мощностью не менее 25 тонн продукции в сутки запланировано в Мурманске, где сегодня РРПК совместно с ГК «Агама» возводит предприятие «Русская треска» мощностью более 50 тонн в сутки.

Fishnews