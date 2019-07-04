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Коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики прошла в Москве

Минвостокразвития: Закладка краболовов – это тоже развитие Дальнего Востока

Поручения по развитию Дальнего Востока даны на высоком государственном уровне, это касается разных аспектов, отметил глава Минвостокразвития Александр Козлов на коллегии ведомства. Среди таких направлений он назвал и закладку краболовов.

Итоги работы за 2018 г. и планы на 2019-й Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики озвучило на коллегии 3 июля. Руководитель ведомства Александр Козлов подчеркнул, что механизмы, которые позволяют развивать регион, разработаны, информация о них доведена до агентств и корпораций и они должны просто эффективно использовать эти инструменты в своей ежедневной работе.

«Поручения по развитию Дальнего Востока даны на высоком государственном уровне. Это касается разных аспектов», - сказал министр. Среди направлений, которые он привел, оказалась и закладка краболовов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изначально предполагалось, что строительство судов для промысла крабов стимулирует механизм инвестиционных квот, предусмотренный в законодательстве в 2016 г. Однако в итоге постановление правительства, позволяющее воспользоваться этим инструментом для постройки краболовов, так и не вышло, зато был принят закон о распределении квот вылова крабов на аукционах. Их победители должны взять на себя обязательство по строительству судов в России.

Сейчас идет подготовка торгов, при этом один из дискуссионных вопросов, который возник при разработке подзаконных актов: нужно ли требование, чтобы суда под квоты вылова на Дальнем Востоке строились на верфях ДФО. Возможно, будет выработано компромиссное решение: например, чтобы половина краболовов была построена в Дальневосточном регионе, сообщил журналистам 28 июня замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews

  • Коллегия Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики прошла в Москве
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    НазадМетки: дальний востоккрабправительстворосрыболовство
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