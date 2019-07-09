09 июля 2019 года

Женьшень «Живой тайги» вырос в Fishnews

В Приморье провели школу экологической журналистики для победителей конкурса «Живая тайга». Представителям СМИ Дальнего Востока вручили призы-«женьшени» и провели лекции и семинары. Награду получил и выпускающий редактор Fishnews Алексей Середа.

Школа экологической журналистики «Живая тайга» проходила с 4 по 8 июля в Хасанском районе Приморского края. Организовали эти мероприятия WWF России и Центр «Амурский тигр». Как сообщает корреспондент Fishnews, на турбазе «Заповедная» возле мыса Льва собралось более 40 корреспондентов, операторов, редакторов и других представителей СМИ.

По дороге на турбазу для журналистов организовали экскурсию в нацпарке «Земля леопарда». Гостей провели по экологической тропе, рассказали об уникальной дикой кошке – дальневосточном леопарде - и показали фильм о спасении тяжело травмированного хищника.

На «Заповедной» победителей конкурса в различных номинациях ждали призы – художественно выкованные женьшени с «ягодами» из красного стекла. Награды вручили участникам из Приморского края, Амурской области, ЕАО и других регионов Дальнего Востока. Свой «женьшень» получил и выпускающий редактор Fishnews Алексей Середа – за репортаж «На кого надеяться лососю Приморья».

Не обошлось и без других «рыбных» тем. Например, участникам «Живой тайги» показали фильм Владимира Ощенко и Виктории Макаровой (ОТВ-Прим) «Северокорейское нашествие», победивший в номинации «Земля заповедная». Этот выпуск программы «Морская» - о работающих в водах Приморья северокорейских рыбацких лодках, внимание к которым привлекли прошлогодние тайфуны. Авторы рассказывают об угрозе, которую несут как сами зарубежные браконьеры, так и брошенные ими сети.

Один из специальных репортажей Анны Шантыки (ГТРК «Амур»), получившей спецприз, посвящен загрязнению рек золотодобывающими предприятиями. Дмитрий Матюхин и Виктор Решетников (АНО «Планета Тайга») завоевали «женьшень» за документальный фильм «Лосось в мутной воде».

Кроме того, директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов в своем выступлении напомнил о проблеме сохранения нерестоохранных полос.

Программа школы включала лекции и семинары по подготовке материалов на экологическую тематику – как писать репортажи, готовить новости, снимать кино. Также были дискуссия о тенденциях современной журналистики, экологический брейн-ринг и много других интересных мероприятий.

Позитивный настрой на «Живой тайге» не смогла испортить пасмурная погода, царившая на турбазе три дня. Помимо официальных семинаров и лекций были, конечно, и живое неформальное общение, и песни у костра. А 7 июля туман наконец рассеялся и перед отъездом все смогли с удовольствием искупаться, позагорать и в полной мере насладиться летним отдыхом на побережье Приморья. Но и здесь участники школы совместили приятное с полезным, собрав несколько мешков морского мусора.

Fishnews

