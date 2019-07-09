Новости
Приз «Живой тайги» получил выпускающий редактор Fishnews Алексей СЕРЕДА

Женьшень «Живой тайги» вырос в Fishnews

В Приморье провели школу экологической журналистики для победителей конкурса «Живая тайга». Представителям СМИ Дальнего Востока вручили призы-«женьшени» и провели лекции и семинары. Награду получил и выпускающий редактор Fishnews Алексей Середа.

Школа экологической журналистики «Живая тайга» проходила с 4 по 8 июля в Хасанском районе Приморского края. Организовали эти мероприятия WWF России и Центр «Амурский тигр». Как сообщает корреспондент Fishnews, на турбазе «Заповедная» возле мыса Льва собралось более 40 корреспондентов, операторов, редакторов и других представителей СМИ.

По дороге на турбазу для журналистов организовали экскурсию в нацпарке «Земля леопарда». Гостей провели по экологической тропе, рассказали об уникальной дикой кошке – дальневосточном леопарде - и показали фильм о спасении тяжело травмированного хищника.

На «Заповедной» победителей конкурса в различных номинациях ждали призы – художественно выкованные женьшени с «ягодами» из красного стекла. Награды вручили участникам из Приморского края, Амурской области, ЕАО и других регионов Дальнего Востока. Свой «женьшень» получил и выпускающий редактор Fishnews Алексей Середа – за репортаж «На кого надеяться лососю Приморья».

Не обошлось и без других «рыбных» тем. Например, участникам «Живой тайги» показали фильм Владимира Ощенко и Виктории Макаровой (ОТВ-Прим) «Северокорейское нашествие», победивший в номинации «Земля заповедная». Этот выпуск программы «Морская» - о работающих в водах Приморья северокорейских рыбацких лодках, внимание к которым привлекли прошлогодние тайфуны. Авторы рассказывают об угрозе, которую несут как сами зарубежные браконьеры, так и брошенные ими сети.

Один из специальных репортажей Анны Шантыки (ГТРК «Амур»), получившей спецприз, посвящен загрязнению рек золотодобывающими предприятиями. Дмитрий Матюхин и Виктор Решетников (АНО «Планета Тайга») завоевали «женьшень» за документальный фильм «Лосось в мутной воде».

Кроме того, директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов в своем выступлении напомнил о проблеме сохранения нерестоохранных полос.

Программа школы включала лекции и семинары по подготовке материалов на экологическую тематику – как писать репортажи, готовить новости, снимать кино. Также были дискуссия о тенденциях современной журналистики, экологический брейн-ринг и много других интересных мероприятий.

Позитивный настрой на «Живой тайге» не смогла испортить пасмурная погода, царившая на турбазе три дня. Помимо официальных семинаров и лекций были, конечно, и живое неформальное общение, и песни у костра. А 7 июля туман наконец рассеялся и перед отъездом все смогли с удовольствием искупаться, позагорать и в полной мере насладиться летним отдыхом на побережье Приморья. Но и здесь участники школы совместили приятное с полезным, собрав несколько мешков морского мусора.

Fishnews

  • Приз «Живой тайги» получил выпускающий редактор Fishnews Алексей СЕРЕДА
  • По дороге на турбазу для журналистов организовали экскурсию в нацпарке «Земля леопарда»
  • Гостей провели по экологической тропе и рассказали об уникальной дикой кошке – дальневосточном леопарде
  • «Заповедная» встретила «Живую тайгу» туманом и моросью
  • Долгожданные «женьшени»
  • Приз Алексею СЕРЕДЕ вручают пресс-секретарь Амурского филиала WWF России Елена СТАРОСТИНА и руководитель отдела по связям с общественностью Амурского филиала Василий СОЛКИН
  • Победители «Живой тайги»
  • Лекции и семинары проходили в дружеской непринужденной обстановке
  • Лекции и семинары проходили в дружеской непринужденной обстановке
  • Лекции и семинары проходили в дружеской непринужденной обстановке
  • Директор Амурского филиала WWF России Петр ОСИПОВ напомнил о проблеме сохранения нерестоохранных полос
  • На четвертый день потеплело и мы отправились за сопку
  • Одно из лесных богатств Приморья – красивые цветы
  • В соседней бухте и решили открыть купальный сезон
  • Туман наконец начало уносить
  • Погода благоприятствовала отдыху
  • Шмель трудится – опыляет прибрежный шиповник
  • Рак-отшельник – коренной обитатель здешних вод
  • Некоторых «местных жителей» заставили попозировать насильно
  • Деликатесы здесь ползают под ногами
  • Даже до заповедных уголков Приморья добирается морской мусор – обломки пенопластовых поплавков от сетей, пластиковые бутылки, железо…
  • А это уже посерьезнее – спутанная рыбацкая сеть, уничтожающая все живое
  • Участники «Живой тайги» очистили берег от опасного мусора
  • Окрестности мыса Льва
  • Все прибрежье цветет и пахнет
  • Не обошлось и без посиделок у костра
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: дальний восток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Все интервью

    Личное мнение

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Рыбакам надо звонить во все колокола

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Все материалы

    События

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.