09 июля 2019 года

Seafood Expo Russia 2019 готова принимать гостей

Уже завтра в Санкт-Петербурге начнет работу III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, где будет представлено более 300 компаний из 25 стран.

10 июля на площадке КВЦ «Экспофорум» соберутся представители ведущих рыболовных держав для обсуждения актуальной повестки мировой рыбной отрасли. В этом году Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий приурочены к профессиональному празднику Дню рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

По информации организаторов Seafood Expo Russia, за прошедшие два года выставка подтвердила международный уровень и завоевала доверие у мирового профессионального сообщества. На площади более 13,2 тыс. кв. м будет представлено 335 предприятий из 35 регионов России и 25 стран мира, что на 34% больше, чем год назад. Стратегическим партнером Seafood Expo Russia 2019 выступит «Альфа-Банк», а статус официальной страховой компании получила ГК «АльфаСтрахование».

Достижения отечественного рыбохозяйственного комплекса на выставке продемонстрируют 184 компании. Более десятка регионов объединят своих рыбаков на коллективных стендах – это Архангельская, Астраханская, Калининградская, Ростовская, Ленинградская, Ульяновская, Мурманская, Магаданская области, республики Карелия и Татарстан, Ямало-Ненецкий АО и Приморский край.

Количество иностранных участников Seafood Expo Russia 2019 выросло сразу на 42%. Образцы продукции, технологии и услуги представят 150 компаний из ведущих рыболовных стран мира, в том числе Норвегии, Исландии, Дании, Нидерландов, Китая, Республики Кореи, Японии и других. Зарубежные экспоненты выступят как на индивидуальных стендах, так и в составе национальных экспозиций.

В пространстве выставки будут представлены различные сегменты рыболовства и сопутствующих отраслей - вылов и переработка, технологическое оборудование, строительство и ремонт судов, рыбоводство и марикультура, перевозки и хранение, упаковка. Оператором выставки - компанией Expo Solutions Group - подготовлена насыщенная деловая программа.

11 июля в рамках Дня аквакультуры на Seafood Expo Russia пройдет серия мероприятий для специалистов рыбоводных предприятий - расширенные круглые столы, интегрированные в программу рыбопромышленного форума, и локальные практические семинары для детального обсуждения проблемных вопросов и обмена опытом.

Деловая активность выставки будет поддержана работой специализированных бизнес-зон. «Ритейл Центр» предназначен для прямых переговоров о поставках рыбопродукции с ведущими торгово-розничными сетями - X5 Retail Group («Пятерочка», «Карусель», «Перекресток»), «Лента», «Дикси», «Азбука вкуса», «Рыбсеть», а также региональными сетевыми магазинами - «Командор», «Икра и рыба» и «Рыбный».

Кроме того, в зоне презентаций, рассчитанной на 70 посадочных мест, на протяжении трех дней представители отдельных компаний, как российских, так и зарубежных, будут рассказывать о своей продукции, делиться практическими наработками и говорить о наиболее значительных трендах рыбной индустрии.

Fishnews