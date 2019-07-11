Новости
Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН выступил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы правительства края

Владимир Илюхин: Долгосрочное закрепление прав на вылов обеспечило инвестиции

За последние годы в развитие рыбной отрасли на Камчатке вложено более 40 млрд рублей частных инвестиций. Прежде всего приток обеспечило долгосрочное закрепление права на вылов, уверен губернатор Владимир Илюхин.

На долю рыбаков Камчатского края приходится треть российских уловов водных биоресурсов. За этими цифрами стоит огромная, тяжелая работа рыбаков, их инвестиции, заявил глава региона Владимир Илюхин на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы в развитие отрасли на Камчатке вложено более 40 млрд рублей. Важнейшим фактором для достижения таких результатов стали государственные гарантии. Их достаточно много, сказал глава региона. Среди механизмов поддержки, например, преференции территории опережающего развития: рыбопромышленники входят в число резидентов ТОР в крае.

«Но самым главным, на мой взгляд, являлось и является долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов. Наши рыбаки эти правила приняли, они сделали все, для того чтобы исполнить свои обязательства», - отметил Владимир Илюхин.

Он напомнил, что за последние годы на Камчатке, в том числе в отдаленных районах, построено более 20 заводов, идет обновление флота. Развитие производств играет социальную роль, обеспечивая рабочие места.

Губернатор также остановился на создании в крае рыбопромышленного кластера, реализации проектов в сфере логистики (в том числе с использованием Северного морского пути). Глава региона отметил и важность развития судостроения и судоремонта в регионе. Пришла пора воссоздать эту отрасль, но при адекватном соотношении цены и качества, задал ориентир Владимир Илюхин.

Также он подчеркнул значение научного обеспечения рыбного хозяйства. Нужно направить максимальные усилия на развитие науки – это возможно только с учетом достаточного финансирования, заявил губернатор. «Рыбаки сегодня ждут от науки качественных прогнозов, которые позволят повысить эффективность промысла», - сказал Владимир Илюхин. В качестве важнейшего направления для рационального использования ресурса глава региона назвал и рыбоохрану, сообщает корреспондент Fishnews.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открылись 10 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

В выставке участвуют ведущие рыбопромышленные компании Камчатского края – Рыболовецкий колхоз имени Ленина, Озерновский РКЗ № 55 и другие.

Fishnews

  • Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН выступил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы правительства края
  • Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН выступил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы правительства края
  • Губернатор Камчатки Владимир ИЛЮХИН выступил на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы правительства края
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкакамчаткакластерсудостроение
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей МАРЧЕНКО

    Руководитель департамента анадромных рыб ВНИРО

    Сергей МАРЧЕНКО

    Катамнез амурского лосося

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Seafood Expo Russia пора обрести свой голос

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства Андрей ГИНКЕЛЬ

    Руководитель Приморского теруправления Росрыболовства

    Андрей ГИНКЕЛЬ

    Свою работу оцениваем по заполнению нерестилищ

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем ВИЛКИН

    Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

    Артем ВИЛКИН

    Отзывы рыбаков помогают улучшить ЭПЖ

    Все интервью

    Личное мнение

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Рыбакам надо звонить во все колокола

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

    Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

    Александр ДУПЛЯКОВ

    Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

    Все материалы

    Крупным планом

    В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

    Наука ищет новые подходы к кильке

    В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

    Новые результаты Камчатки

    Морское путешествие еще никогда не было таким комфортным. Фото предоставлено Bering Yachts

    Bering-130. Роскошная яхта для покорения океанов

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Все материалы

    События

    Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

    Рыбоводная помощь Амуру

    Общее собрание ВАРПЭ утвердило приоритетные направления работы в 2019 г.

    ВАРПЭ поставила задачи на год

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.