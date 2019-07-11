11 июля 2019 года

Владимир Илюхин: Долгосрочное закрепление прав на вылов обеспечило инвестиции

За последние годы в развитие рыбной отрасли на Камчатке вложено более 40 млрд рублей частных инвестиций. Прежде всего приток обеспечило долгосрочное закрепление права на вылов, уверен губернатор Владимир Илюхин.

На долю рыбаков Камчатского края приходится треть российских уловов водных биоресурсов. За этими цифрами стоит огромная, тяжелая работа рыбаков, их инвестиции, заявил глава региона Владимир Илюхин на пленарном заседании Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге.

Губернатор подчеркнул, что за последние годы в развитие отрасли на Камчатке вложено более 40 млрд рублей. Важнейшим фактором для достижения таких результатов стали государственные гарантии. Их достаточно много, сказал глава региона. Среди механизмов поддержки, например, преференции территории опережающего развития: рыбопромышленники входят в число резидентов ТОР в крае.

«Но самым главным, на мой взгляд, являлось и является долгосрочное закрепление прав на добычу водных биологических ресурсов. Наши рыбаки эти правила приняли, они сделали все, для того чтобы исполнить свои обязательства», - отметил Владимир Илюхин.

Он напомнил, что за последние годы на Камчатке, в том числе в отдаленных районах, построено более 20 заводов, идет обновление флота. Развитие производств играет социальную роль, обеспечивая рабочие места.

Губернатор также остановился на создании в крае рыбопромышленного кластера, реализации проектов в сфере логистики (в том числе с использованием Северного морского пути). Глава региона отметил и важность развития судостроения и судоремонта в регионе. Пришла пора воссоздать эту отрасль, но при адекватном соотношении цены и качества, задал ориентир Владимир Илюхин.

Также он подчеркнул значение научного обеспечения рыбного хозяйства. Нужно направить максимальные усилия на развитие науки – это возможно только с учетом достаточного финансирования, заявил губернатор. «Рыбаки сегодня ждут от науки качественных прогнозов, которые позволят повысить эффективность промысла», - сказал Владимир Илюхин. В качестве важнейшего направления для рационального использования ресурса глава региона назвал и рыбоохрану, сообщает корреспондент Fishnews.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открылись 10 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

В выставке участвуют ведущие рыбопромышленные компании Камчатского края – Рыболовецкий колхоз имени Ленина, Озерновский РКЗ № 55 и другие.

Fishnews