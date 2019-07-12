12 июля 2019 года

Глава Росрыболовства предложил подумать о снятии ограничений для иностранных инвесторов

Необходимо подумать над тем, чтобы вывести вылов водных биоресурсов из-под сферы действия федерального закона об иностранных инвестициях, предложил заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Напомним, что согласно федеральному закону от 29 апреля 2008 г. № 57 добыча водных биоресурсов отнесена к видам деятельности, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Приобретение контроля за такими компаниями требует от иностранного инвестора согласования правительственной комиссии.

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков предложил подумать над тем, чтобы вывести добычу рыбы из-под действия 57-го федерального закона. Такую мысль глава федерального агентства озвучил на конференции «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса», сообщает корреспондент Fishnews.

«Почему мы не пускаем или через комиссию государственную хотим, чтобы компании иностранные приходили в отрасль? Сельское хозяйство – пожалуйста, переработка – пожалуйста. А рыбная отрасль – нет», - озвучил возникающий вопрос глава ведомства.

По его мнению, приход иностранных участников позволил бы повысить капитализацию отрасли. «Мне кажется, есть действительно предмет для обсуждения», - сказал о снятии ограничений руководитель Росрыболовства.

Конференция «Стоимость рыбной отрасли: как оценить эффективность использования бизнесом общенационального ресурса» прошла в рамках III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге.

Выставка и форум открылись 10 июля на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.

Fishnews