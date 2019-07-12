12 июля 2019 года

Россия и Камбоджа собираются развивать «рыбное» сотрудничество

Россия и Камбоджа подписали меморандум по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры Стороны намерены развивать взаимодействие в рациональном использовании ресурсов, борьбе с браконьерством, укреплять контакты между научными организациями.

Федеральное агентство по рыболовству России и Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Подписи под документом поставили заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и делегат от Королевского правительства Камбоджи, генеральный директор администрации рыбного хозяйства Енг Чеасан. Церемония прошла на полях III Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) в Санкт-Петербурге, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Илья Шестаков отметил, что взаимодействие между странами развивается с 2015 г.- с момента подписания меморандума между Росрыболовством и Министерством сельского, лесного и рыбного хозяйства Камбоджи о взаимопонимании в области предупреждения, сдерживания и ликвидации ННН-промысла.

«Надеюсь, что сегодняшнее подписание меморандума станет новым этапом сотрудничества между Россией и Королевством Камбоджа», - сказал глава Росрыболовства.

Согласно документу, стороны намерены развивать сотрудничество в следующих основных областях:

- сохранение, управление и оптимальное использование водных ресурсов;

- предупреждение, сдерживание и ликвидация незаконного, несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла;

- обмен информацией и данными по вопросам рыболовства и аквакультуры, представляющими взаимный интерес;

- продвижение и укрепление контактов между научными организациями в области рыболовства и аквакультуры;

- проведение двусторонних семинаров, консультаций, направление специалистов для обмена опытом;

- другие направления рыбохозяйственного сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

Стороны заинтересованы в тесном сотрудничестве в области проведения научных исследований для выработки мер по сохранению морских живых ресурсов и их рационального использования.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia) открылись 10 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператором Seafood Expo Russia выступает выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews.



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